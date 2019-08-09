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09.08.2019, 18:55

Игорь Коломойский в поисках прежнего Владимира Зеленского

Игорь Коломойский в поисках прежнего Владимира Зеленского
журналист

Как Коломойский, которого называют одним из "отцов" Зеленского-политика, пытается через СМИ доказать свою влиятельность в Украине

Миллиардер Игорь Коломойский, прежде избегавший чрезмерного внимания со стороны журналистов, после победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского дал несколько обстоятельных интервью. В том числе и российскому изданию "РБК". В них украинский олигарх рассуждает о будущем страны, комментирует кадровые назначения и намекает на свои близкие отношения с новым президентом. Такая медийная активность Коломойского может свидетельствовать либо о его желании напомнить Зеленскому о себе, либо же о действительно исключительной его роли в нынешней политической архитектуре Украины.

Коломойский - "отецЗеленского-политика

Во время недавней президентской кампании оппоненты Владимира Зеленского называли его не иначе как "марионеткой Коломойского". Мол, олигарх, поссорившись с Петром Порошенко, решил над последним поиздеваться - выставил на выборы комика, а тот возьми и победи. Полное информационное сопровождение Зеленского медиагруппой "1+1", принадлежащей Игорю Валерьевичу, только укрепляло веру в том, что именно он "породил" шестого президента Украины. Более того, сам олигарх этого не отрицал, таким образом подогревая интерес к своей возможной всесильности.

Да, Коломойский без преувеличения создал Зеленского-политика. На протяжении последних одиннадцати лет именно благодаря телеканалу "1+1" "Квартал 95" и его руководитель - нынешний президент Украины - стали самыми узнаваемыми и успешными в стране артистами. Конечно, вряд ли в далеком 2008 году Коломойский предполагал, что через десять лет, украинцы, устав от политиков, своим президентом изберут актера-комика. Но то, что набирающую популярность можно будет конвертировать в нечто иное, похоже, знали обе стороны.

Оправданы ли утверждения о Зеленском как о марионетке Коломойского, на что в свое время делал акцент Порошенко? Наверняка это политическая гипербола, связанная с тем, что Зеленский - новичок в политике. До сих пор Украина не знала президента, который, не имея опыта в сфере госуправления, взялся бы руководить страной. Вот отсюда и тезис о марионеточности и несостоятельности Зеленского как президента. А если есть марионетка, то, значит, существует и лицо, приводящее ее в движение. Логика абсолютно понятна. Как и привязка к ней Игоря Коломойского.

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"Беня" всемогущий: олигарху нравятся разговоры о его влиятельности

Сам олигарх, которого в политической тусовке называют "Беней", не скрывает своего удовольствия от того, что его считают едва ли не теневым президентом Украины. В интервью, опубликованном на этой неделе "РБК", комментируя победу Зеленского, олигарх сказал: "Я кайфую!" Да и почему ему не кайфовать-то? Посудите сами: бывший бизнес-партнер Коломойского избран президентом, личный адвокат возглавил президентский офис, руководитель "Квартала 95" назначен главой СБУ, часть депутатов Рады от "Слуги народа" в той или иной степени аффилированы с Игорем Валерьевичем. Казалось бы, жизнь удалась.

Но Зеленский это - не Путин, а Коломойский - не Березовский. Аналогии в данном случае могут быть только схематичные. Если все было бы так просто и линейно, наверное, Игорь Валерьевич не давал бы очередное интервью. Он хочет всесильным быть, а не казаться. Он хочет участвовать в принятии главных кадровых решений в стране. Он дает понять другим олигархам, что доступ к Зеленскому - только через него.

Для человека, реально имеющего власть в Украине, такое поведение выглядит довольно странным. Ведь не только деньги, но и влияние любит тишину. Но Коломойский - типичный представитель 90-х. И в поведении, и в мышлении, и в действиях. Для него брелок с надписью "Зеленский", который он вертит на пальце, это символ могущества и всесильности. Он работает на публику. Но довольно частое общение со СМИ будет демонстрировать неуверенность Коломойского в новой политической реальности, которая возникает в Украине.

Когда Зеленский избавится от Коломойского?

Игорь Коломойский, наверное, мечтает о том, чтобы его отношения с Владимиром Зеленским оставались на том же уровне, что и до президентства последнего: веселое общение через WhatsApp (о чем олигарх рассказал в интервью "РБК"), легкое похлопывание по плечу, ну и определенное доверие друг к другу с вытекающими последствиями для бизнеса Игоря Валерьевича. Но бремя власти, которое Зеленский взвалил на себя, требует от него жестких и непопулярных решений. Также и относительно олигархов.

Новая украинская экономика, о которой говорил Владимир Александрович еще во время избирательной кампании, должна определить новые правила игры. Согласно им будет существовать рынок (а не монополия), на котором нет преференций у представителей той или иной финансово-политической группы. В том числе - и у Коломойского. Понимает это и Игорь Валерьевич. Возможно, поэтому то он и пытается публично расставить все точки над "і" в отношениях с нынешним президентом Украины. Точнее, он пытается апеллировать к прежнему Зеленскому.

Надо полагать, что конфликт Коломойского и Зеленского неизбежен. Что к этому приведет - расследование ФБР в отношении олигарха по поводу возможного отмывания в США 470 млн долларов или же экономическая ситуация в стране и аппетиты Игоря Валерьевича - не столь уж и важно. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врознь. Токсичность Коломойского будет мешать Зеленскому. Тем более в ситуации, когда бывший комик наконец-то почувствует себя настоящим президентом, а не киношным Голобородько.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle 
Перепечатывается с ведома и разрешения автора

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, олигарх
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