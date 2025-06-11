Перевод оригинальной публикации сделан с разрешения Center for European Policy Analysis (CEPA)

Даже прорежимные СМИ отмечают растущую неохоту россиян идти на войну. Так называемый "эффект последнего поезда", когда люди соглашались на службу ради краткосрочной выгоды в надежде, что воевать не придется, "почти иссяк", сообщил лояльный Кремлю телеграм-канал "Незигарь" со ссылкой на источник в правительстве.

Россияне все еще идут на фронт добровольно, потому что финансовое положение у многих ухудшается и они стремятся заработать на войне. Добровольцы могут получить более $8 500 за подписание контракта и более $2 000 ежемесячно – как минимум вдвое больше средней зарплаты. Но когда они попадают на передовую, мечты об обогащении или хотя бы финансовой стабильности для семьи быстро развеиваются.

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