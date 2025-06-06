В ссоре Маска и Трампа подозрительно много аналогий с разрывом Зеленского и Коломойского

Аналогия совсем не случайна и не притянута за уши.

Илон Маск и Игорь Коломойский – оба классические олигархи: имеют огромные деньги, свои мощные медиа, а также влияют на политику. Просто масштаб у них разный – так же, как у Украины и США.

Оба уверены, что президента своей страны привели к победе на выборах именно они. И что эти президенты должны быть перед ними в долгу до конца времен.

Точно так же оба пытались на близости к своему президенту заработать.

Но в обоих случаях президент считает, что он никому ничего не должен и все преференции власти принадлежат исключительно ему.

Читайте также Илон Маск против Трампа: как крупный бизнес может сломать большую политику

Наконец, и Маск, и Коломойский – нездоровые нарциссы, которые склонны преувеличивать свое влияние, и они принципиально не желают работать в команде. Поэтому конфликты между Владимиром Зеленским и Коломойским, как и между Дональдом Трампом и Маском, были прогнозируемыми и, их предсказывали многие специалисты – в частности я.

Но дальше начинаются отличия.

Первое и главное – то, что Маск от безумной дружбы с Трампом сразу перешел в фазу войны с ним. И не сдерживается, и не боится испачкать свой имидж – вываливает в общественное пространство все, что знает или слышал.

Второе – в том, что в Украине не работает фондовый рынок, и в биржевом обращении нет акций заметных предприятий, принадлежащих Коломойскому. А вот значительная часть бизнеса Маска – как раз акционерная. Поэтому конфликт с президентом США очень негативно влияет на стоимость акций Маска, в частности Tesla: они падают, как последние "Старшипы".

Читайте также Ссора Трампа и Маска привела к крупнейшему в истории Tesla падению рыночной стоимости

Именно поэтому единственный положительный (то есть без огромных финансовых потерь) сценарий выхода Маска из конфликта с Трампом, в котором уже пересечены все красные линии, – это добиться импичмента 47-го президента США. Добиться как можно скорее, пока сам Маск не присел за употребление и хранение, либо за использование инсайдерской информации, либо за клевету.

Впрочем, с учетом того, что Маск шантажирует Белый дом свертыванием космической программы своей Space Х, он может получить еще и за подрыв обороноспособности США.

Ну что ж – американские соперники равны друг другу. По уровню идиотизма и невменяемости, именно это подразумевается.

Всё будет решено очень быстро. Я лично болею за Маска. И не потому, что ракеты и космос мне очень близки, а потому, что вице-президент Джей Ди Вэнс при всей своей "антиукраинскости" точно не является давним и неисправимым фанатом кремлевского фюрерка. Который "совсем не хочет", но "вынужден" уничтожать Украину, в чем он убедил Трампа.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net