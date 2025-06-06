У сварці Маска та Трампа підозріло багато аналогій із розривом Зеленського та Коломойського

Аналогія зовсім не випадкова і не притягнута за вуха.

Ілон Маск та Ігор Коломойський – обидва класичні олігархи: мають величезні гроші, свої потужні медіа, а також впливають на політику. Просто масштаб в них різний – як в України та США.

Обидва переконані, що президента своєї країни привели до перемоги на виборах саме вони. І що ці президенти мають бути перед ними у боргу до кінця часів.

Так само обидва намагалися на близькості до свого президента заробити.

Але в обох випадках президент вважає, що нікому нічого не винен і всі преференції влади належать виключно йому.

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Насамкінець, і Маск, і Коломойський – нездорові нарциси, схильні перебільшувати свій вплив, і вони принципово не бажають працювати у команді. Тому конфлікти між Володимиром Зеленським та Коломойським, як і між Дональдом Трампом та Маском, були прогнозованими та їх пророкували багато фахівців – я зокрема.

Але далі йдуть відмінності.

Перша і головна – те, що Маск відразу від шаленої дружби з Трампом перейшов у фазу війни з ним. І не стримується, і не боїться забруднити свій імідж – вивалює у суспільний простір все, що знає або чув.

Друга – у тому, що в Україні не діє фондовий ринок, і у біржовому обігу немає акцій помітних підприємств, які належать Коломойському. А от значна частина бізнесу Маска – саме акціонерна. Тому конфлікт з президентом США дуже негативно впливає на вартість акцій Маска, зокрема Tesla: вони падають, як останні "Старшипи".

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Саме тому єдиний позитивний (тобто без величезних фінансових втрат) вихід Маска з конфлікту з Трампом, де вже перетнуті всі червоні лінії, – це домогтися імпічменту 47-го президента США. Домогтися якомога швидше, допоки сам Маск не присів за вживання і зберігання, або за використання інсайдерської інфи, або за наклеп.

Хоча з урахування того, що Маск шантажує Білий дім згортанням космічної програми своєї Space Х, то можна отримати ще й за підрив обороноздатності США.

Такі так – американські суперники рівні один одному. За рівнем ідіотизму та несамовитості, мається на увазі.

Все буде вирішено дуже швидко. Я вболіваю за Маска. І не тому, що ракети та космос мені вельми близькі, а тому, що віцепрезидент Джей Ді Венс за всієї своєї "антиукраїнськості" точно не є давнім і невиправним фанатом кремлівського фюрерка. Який "зовсім не хоче", але "змушений" знищувати Україну, у чому він переконав Трампа.

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