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Интервью Зеленского СМИ РФ. Не ссорьтесь, поймите: он обращался не к нам. А к россиянам

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Интервью Зеленского СМИ РФ. Не ссорьтесь, поймите: он обращался не к нам. А к россиянам

председатель правления и соучредительница ГО Музей современного искусства
28.03.2022, 14:06

Вчера президент Владимир Зеленский дал интервью представителям российских СМИ. Несколько тезисов по этому поводу

Друзья, мы все еще на войне, включая информационную. Не забывайте, что Владимир Зеленский обращается не к нам с вами, а к враждебной российской аудитории. И делает это так, чтобы она, а не мы, его услышала.

1. Вспомните, любая из его предыдущих речей была сильно укоренена в локальном контексте: он подбирал именно такие слова и нарративы, чтобы приблизить нашу войну к каждому британцу, немцу, израильтянину, японцу и шведу.

Вчерашнее интервью – попытка достучаться до части россиян, у которых поражение пропагандой достигает не 100%, а хотя бы 90% мозга.

Отсюда все эти слова, сильно триггерящие нас: "компромиссные территории", "референдум", "зеркальное уважение" и прочее.

2. Зеленский был отлично подготовлен к этому интервью. Он знает слабые стороны противника и целит прямо в них.

Его искренность, непосредственность и человечность не оставили шансов бездушной машине по промыванию мозгов, накручивающей россиян, пробуждая в них звериные инстинкты.

Каким бы омраченным ни было их сознание – они не смогут разглядеть в нем и намека на помешанного нациста, который тренировал голубей и хотел напасть на эрефию.

После этого интервью словосочетание "киевский нацистский режим" теряет всякий смысл.

3. Это интервью нельзя читать – только смотреть. Чтобы увидеть живого и уставшего человека, которому болит, заботящегося о своих и сочувствующего врагу, хотя и не способного постичь – как можно настолько потерять человеческий облик.

И самое важное в этом разговоре не то, ЧТО он говорит, а то, КАК ведет себя: его жесты, эмоции, оговорки, все эти припоминания русских слов...

Друзья, мы все еще на войне, а это были переговоры с врагом, проведенные по всем законам дипломатии.

Наш президент – актер, и сейчас он играет главную роль в своей жизни. И делает это чертовски гениально.

За последний месяц у нас не было оснований сомневаться в его преданности воле украинского народа. Давайте и сейчас не подвергать ее сомнению.

Мы вернем Крым и Донбасс и выиграем эту войну, только если будем едины и не потеряем доверие к государственной власти и Вооруженным силам Украины.

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война России против Украины Владимир Зеленский интервью интервью российским СМИ
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