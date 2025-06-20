Первую "ось зла" в 2002 году по Джорджу Бушу составляли страны,  спонсирующие терроризм или разрабатывающие оружие массового поражения. Таких он насчитал три: Ирак, Иран и КНДР. В 2009 году заместитель госсекретаря Джон Болтон добавил в список ещё три: Кубу, Ливию и Сирию. Что касается оружия и терроризма – вопрос дискуссионный, но вот то, что все эти государства откровенно людоедские – никто не оспорит.

В 2023 году лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, а в 2024 году спикер Палаты представителей Майк Джонсон ввели в оборот термин "новая ось зла" применительно к Китаю, России и Ирану. С 2023 года терминами CRINK, "ось переворота/потрясения" и "ось автократий" стали обозначать "новую ось зла" плюс Северную Корею. На этот раз формальные критерии членства заменили содержательными – к новой оси причислили страны, стремящиеся разрушить старый мировой порядок, возглавляемый Соединёнными Штатами.

Украинцев убеждать в существовании "оси зла 2.0" не нужно. Северокорейские снаряды и солдаты, иранские дроны, китайские деньги – всё это помогает России разрушать Украину. Взамен другие участники квартета рассчитывали на поддержку Кремля в реализации своих ревизионистских планов.

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К сожалению, нельзя сказать, что эти планы оказались полностью провальными. Россия не взяла Киев за три дня, но продолжает воевать третий год – несмотря на угрозы и санкции. Вдохновлённый её примером, Иран спонсирует террористов по всему Ближнему Востоку, а Китай и КНДР активно готовятся к вооружённой экспансии.

Приходится констатировать: ревизионистам всё же удалось расшатать фундамент старого миропорядка. Но, как выяснилось на прошлой неделе, это не обошлось для них даром.

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