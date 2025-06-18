И показали миру ее реальное место

Интересно, что Россия в 2022 году вполне очевидно намеревалась разгромить Украину примерно так же, как Израиль сейчас наносит удары по Ирану – быстро и решительно.

Но она допустила катастрофические ошибки, оказалась принципиально неспособной провести такую операцию и фатально недооценила Украину – следствие эндемичной культуры пропаганды, обмана и самообмана в условиях диктатуры.

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Результатом стал провал: ожидавшаяся быстрая кампания превратилась в затяжную наземную войну и безвыходное болото.

В среднесрочной перспективе эта неудача, скорее всего, лишит Россию статуса великой военной державы в классическом понимании.

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