Першу "вісь зла" у 2002 році за Джорджем Бушем становили країни, які спонсорували тероризм або розробляли зброю масового ураження. Таких він нарахував три: Ірак, Іран і КНДР. У 2009 році заступник держсекретаря Джон Болтон додав до переліку ще три: Кубу, Лівію та Сирію. Щодо зброї й тероризму – питання відкрите, а от що всі зазначені держави – відверто людожерські, заперечень немає.

У 2023 році лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконел, а 2024 року спікер Палати представників Майк Джонсон ввели в обіг термін "нова вісь зла" на позначення Китаю, Росії та Ірану. З 2023 року термінами CRINK, "вісь перевороту/потрясіння" та "вісь автократій" позначають "нову вісь зла" + Північну Корею. Цього разу формальні критерії членства були замінені на сутнісні – до нової вісі віднесено країни, що прагнуть скинути старий світовий лад на чолі зі Сполученими Штатами.

У тому, що "вісь зла 2.0" реально існує, українців переконувати не треба. Північнокорейські снаряди й солдати, іранські дрони, китайські гроші – все це допомагає Росії руйнувати Україну. Навзаєм інші учасники квартету розраховували на підтримку Кремля в реалізації власних ревізіоністських планів.

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На жаль, не можна сказати, що всі ці плани виявилися геть провальними. Росія не взяла Київ за три дні, але продовжує воювати три роки – попри загрози та санкції. Натхнені її прикладом, Іран спонсорує терористів по всьому Близькому Сходу, а Китай і КНДР активно готуються до збройної експансії.

Доводиться констатувати, що підвалини старого ладу ревізіоністи все ж розхитали. Але, як з’ясувалося на минулому тижні, дарма їм це не минулося.