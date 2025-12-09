Теперь тактика РФ – не продавливать свои тезисы, а углублять актуальные для украинцев общественные противоречия

Российская пропаганда стала намного эффективнее в Украине благодаря искусственному интеллекту.

В 2022-2024 годах россияне в основном пытались навязать украинцам свою повестку. Это не срабатывало, потому что им не хватало специалистов, которые понимают Украину и владеют украинским языком на достаточном уровне.

Теперь они изменили подход. Вместо того чтобы пытаться продать украинцам российское мировоззрение, для нас дикое и непонятное, россияне вкладывают усилия в активизацию тех линий конфликта, что уже существуют в украинском обществе, и их они находят через ИИ-модели.

Например, вместо того, чтобы говорить о "нелегитимности" Зеленского и "братоубийственной войне", они усиливают голоса о "незаконности мобилизации" и "несправедливых графиках отключений". То есть о том, что украинцам действительно "заходит на ура".

Для этого работает сеть ботов, где базовый контент генерируют не люди, а ИИ-модели, а люди вступают в работу уже на этапе, когда надо вести споры.

Параллельно сети ботов усиливают друг друга и подключают к этому "независимых игроков".

Когда человек пишет, что-то против мобилизации и видит, как сообщения набирают сотни и тысячи лайков, у него срабатывает желание писать дальше об этой теме, потому что он видит, что это путь к популярности.

Это гораздо более сложный формат пропаганды, чем был раньше, потому что она использует реальные, а не вымышленные проблемы.

