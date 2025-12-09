Тепер тактика РФ – не продавлювати свої тези, а поглиблювати актуальні для українців суспільні суперечності

Російська пропаганда стала набагато ефективнішою в Україні завдяки штучному інтелекту.

У 2022-2024 роках росіяни здебільшого намагались нав'язати українцям свій порядок денний. Це не спрацьовувало, бо їм бракувало фахівців, які розуміють Україну і володіють українською мовою на достатньому рівні.

Тепер вони змінили підхід. Замість того щоб намагатись продати українцям російське світобачення, для нас дике і незрозуміле, росіяни вкладають зусилля в посилення тих ліній конфлікту, що вже існують в українському суспільстві, і їх вони знаходять через ШІ-моделі.

Наприклад, замість того, щоб казати про "нелегітимність" Зеленського і "братовбивчу війну", вони посилюють голоси про "незаконність мобілізації" і "несправедливі графіки відключень". Тобто про те, що українцям дійсно "заходить на ура".

Для цього працює мережа ботів, де базовий контент генерують не люди, а ШІ-моделі, а люди вступають у роботу вже на етапі, коли треба вести суперечки.

Паралельно мережі ботів підсилюють один одного і підключають до цього "незалежних гравців".

Коли людина пише, щось проти мобілізації й бачить, як дописи набирають сотні й тисячі лайків, у неї спрацьовує бажання писати далі про цю тему, бо вона бачить що це шлях до популярності.

Це набагато складніший формат пропаганди, ніж був раніше, бо вона використовує реальні, а не вигадані проблеми.

