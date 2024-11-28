Когда же Запад признает и столкнется с этой реальностью?

Недавно грузовой самолет DHL трагически потерпел крушение во время захода на посадку в Вильнюсе. Самолет летел из хаба DHL в Лейпцигском аэропорту в Германии. Литовские чиновники рассматривают возможную причастность России к катастрофе, учитывая ее вероятную роль в предыдущих операциях саботажа.

Они в свою очередь могут быть частью более широкой стратегии России как составляющей ее гибридной войны, которая набирает обороты в последнее десятилетие.

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Сначала эти методы испытывались в Украине, но со временем Россия постепенно распространила использование таких тактик, как кибератаки, операции по дезинформации, убийства и целенаправленный саботаж для подрыва стран НАТО.

К сожалению, потребовалось немало времени, чтобы признать, что эти действия не случайны, а являются частью четкой стратегии, ведь Россия несомненно находится в состоянии войны с Западом.

В последний год Россия усилила использование радиоэлектронной борьбы, в частности глушения GPS, чтобы нарушить работу гражданской авиации и породить нестабильность.

Недавно во время очередной диверсии были повреждены два подводных интернет-кабеля в Балтийском море, что вызвало обеспокоенность возможной российской причастностью к атакам на глобальную подводную инфраструктуру.

Хотя некоторые атаки, например, недавнее нарушение работы железной дороги в Германии, имели незначительные немедленные последствия, они являются частью более масштабной схемы саботажа.

В последнее десятилетие кибератаки России значительно усилились, в частности несколько резонансных инцидентов были направлены на военные сети НАТО и критически важную гражданскую инфраструктуру.

Россия также расширила использование платформ, таких как Telegram, для вербовки агентов, осуществляющих диверсии и подрывную деятельность по всей Европе.

Помимо прямых форм саботажа Россия активно пытается подрывать демократические процессы в странах Запада через операции по дезинформации, скрытое политическое финансирование и вмешательство в выборы, пытаясь поляризовать общества и ослабить поддержку демократических институтов.

Россия финансировала крайние правые партии в США и Европе, в частности во Франции, Италии и Венгрии, поддерживая пророссийских, антинатовских кандидатов.

Многие продолжают утверждать, что атаки России являются прямым ответом на поддержку Украины, но значительная часть этих операций началась задолго до нынешнего полномасштабного вторжения.

В течение более чем десятилетия Россия совершенствовала свои тактики гибридной войны, сначала в Украине, а затем и на глобальном уровне, нацеливаясь на критическую инфраструктуру, нарушая цепи поставок и подрывая демократические институты Запада.

Атаки России на военную и гражданскую инфраструктуру продолжают обостряться, используя кибератаки, радиоэлектронную борьбу и физический саботаж для дестабилизации Европы и США, ослабления демократий и хаоса.

Дезинформационные операции Кремля еще больше усугубляют раскол в обществах, подрывая доверие граждан и манипулируя политическими нарративами.

Когда же мы признаем это войной? Россия уже видит ситуацию именно так, и Запад должен столкнуться с этой реальностью.

Хотя Запад и выиграл Холодную войну, для России это была лишь временная пауза, во время которой она начала планировать свои шаги.





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