Коли ж Захід визнає і зіштовхнеться з цією реальністю?

Нещодавно вантажний літак DHL трагічно зазнав аварії під час заходу на посадку у Вільнюсі. Літак летів із хабу DHL у Лейпцизькому аеропорту в Німеччині. Литовські посадовці розглядають можливу причетність Росії до катастрофи, враховуючи її ймовірну роль у попередніх операціях саботажу.

Вони своєю чергою можуть бути частиною ширшої стратегії Росії як складником її гібридної війни, яка набирає обертів протягом останнього десятиліття.

Спочатку ці методи випробовувалися в Україні, але з часом Росія поступово поширила використання таких тактик, як кібератаки, операції з дезінформації, вбивства та цілеспрямований саботаж для підриву країн НАТО.

На жаль, знадобилося чимало часу, щоб визнати, що ці дії не є випадковими, а є частиною чіткої стратегії, адже Росія безсумнівно перебуває у стані війни із Заходом.

Протягом останнього року Росія посилила використання радіоелектронної боротьби, зокрема глушіння GPS, щоб порушити роботу цивільної авіації та посіяти нестабільність.

Нещодавно під час чергової диверсії були пошкоджені два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі, що викликало занепокоєння щодо можливої російської причетності до атак на глобальну підводну інфраструктуру.

За останнє десятиліття кібератаки Росії значно посилилися, зокрема кілька резонансних інцидентів були спрямовані на військові мережі НАТО та критично важливу цивільну інфраструктуру.

Росія також розширила використання платформ, таких як Telegram, для вербування агентів, які здійснюють диверсії та підривну діяльність у всій Європі.

Окрім прямих форм саботажу, Росія активно намагається підривати демократичні процеси в країнах Заходу через операції з дезінформації, приховане політичне фінансування та втручання у вибори, намагаючись поляризувати суспільства та послабити підтримку демократичних інститутів.

Росія фінансувала крайні праві партії в США та Європі, зокрема у Франції, Італії та Угорщині, підтримуючи проросійських, антинатовських кандидатів.

Багато хто продовжує стверджувати, що атаки Росії є прямою відповіддю на підтримку України, але значна частина цих операцій розпочалася задовго до нинішнього повномасштабного вторгнення.

Атаки Росії на військову та цивільну інфраструктуру продовжують загострюватися, використовуючи кібератаки, радіоелектронну боротьбу та фізичний саботаж для дестабілізації Європи та США, послаблення демократій і створення хаосу.

Дезінформаційні операції Кремля ще більше поглиблюють розкол у суспільствах, підриваючи довіру громадян і маніпулюючи політичними наративами.

Коли ж ми визнаємо це війною? Росія вже бачить ситуацію саме так, і Захід має зіштовхнутися з цією реальністю.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net