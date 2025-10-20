Оригинал колонки опубликован на The Conversation

Сцены до боли знакомые: российские танки въезжают в Грузию в 2008 году, захват Крыма в 2014 году, вторжение в Украину в 2022 году, российские военные самолеты нарушают европейское воздушное пространство, а теперь еще и таинственные беспилотники, которые закрывают аэропорты по всей Европе.

Хотя это может казаться не связанными событиями, на самом деле все это является частями единой, целенаправленной стратегии, которая постоянно развивается. Цель России состоит в том, чтобы обладать военной силой, когда это необходимо, применять тактику войны в "серой зоне", когда это возможно, и оказывать политическое давление везде, где это возможно. Москва делала все это на протяжении десятилетий с одной целью: перекроить карту безопасности Европы, не провоцируя при этом прямую войну с НАТО.

Эта цель не является ни импровизированной, ни двусмысленной, и в своей основе она – ирредентистская: она стремится повернуть вспять экспансию НАТО после холодной войны и восстановить российскую сферу влияния в Европе.

