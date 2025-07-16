Возглавлять правительство – это несоизмеримо больший масштаб, но и Минобороны – махина. Те, кто там не работал, не представляют этих масштабов

Я почти каждую неделю пересекалась с премьер-министром Денисом Шмыгалем в работе по вопросам и проектам Минобороны, которые были распределены на меня. Это были проекты, которые координировал Кабмин, и совместные межведомственные рабочие заседания часто вел лично Денис Анатольевич. Например, по реформе военно-врачебных комиссий или созданию сети реабилитационных учреждений для военнослужащих, или по координации государственных институтов, задействованных в поиске пропавших без вести.

Он работает системно. Поэтому если действительно произойдет замена министра обороны, то Шмыгаль как никто имеет управленческие навыки и опыт, чтобы управлять этим министерством. Конечно, возглавлять правительство – это несоизмеримо большие масштабы, но Минобороны – это целая махина. Те, кто там не работал, не представляет этих масштабов.





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