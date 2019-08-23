Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.08.2019, 08:12

Как бездействие Украины улучшило отношения Европы с Путиным

Как бездействие Украины улучшило отношения Европы с Путиным
Юрист, директор Института национальной политики

Отсутствие инициативы во внешней политике Украины привело к тому, что мир стал забывать, что Россия – страна-агрессор

Заявления Трампа и Макрона о возможности и желательности возвращении России в G7, группу ведущих стран мира, и последующие заявления Меркель и Джонсона об их несогласии с возвращением Путина в этот клуб, вовсе не означают, что Путину действительно «восстановят членство» в "большой семерке". Скорее, разнонаправленные заявления стоит расценивать как тактическую игру в "добрых" и "злых" полицейских. Во всяком случае, в ближайшее время возвращение Путина в "большую семерку" маловероятно, а санкции в отношении России будут сохранены.

Макрон – молодой и амбициозный политик. Заигрывая с Путиным и изображая миротворца в «конфликте на Донбассе», он демонстрирует Меркель и Джонсону, что Франция претендует на лидирующие позиции в Евросоюзе, «работает» на внутреннюю аудиторию для повышения  рейтинга. В последнее время, в том числе из-за событий с протестами «желтых жилетов», рейтинг Макрона заметно упал.

Что касается санкций США и Евросоюза в отношении России, то они введены  «ввиду продолжающегося подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», как например, указано в Решении ЕС (CFSP) 2018/1237, а значит, будут продлеваться до пор, пока упомянутые угрозы не будут сняты, то есть, до полной деоккупации Россией Крыма и Донбасса.  

Стоит отметить, что США и Евросоюз вводят санкции против России и продлевают их не ради Украины, а исключительно для защиты своих национальных и глобальных интересов. Высшее политическое руководство этих стран прекрасно понимает, что сегодня Россия напала на Украину, а завтра она может начать гибридную или даже военную атаку на одну из европейских стран, или даже на США (как это было в ситуации вмешательства в американские выборы). Поэтому для Украины логично рассматривать западные санкции лишь как дополнительное наказание для агрессору и оккупанту, но не как основной стратегический инструмент борьбы с ним.  

Несмотря на признание российской агрессии мировым сообществом, Украина до сих пор придерживается беззубой политики  «безальтернативности» минских соглашений, которые сформулированы ложных основаниях - якобы существующем "вооруженном внутриукраинском конфликте", - и, по сути, содержат требования о капитуляции Украины перед Путиным и его марионетками,  фактическими представителями российской оккупационной администрации, принятия новой конституции страны на их условиях, об обеспечении трансграничного сообщения с Россией, об амнистии боевиков и пр.

Выполнение этих условий Украиной стало бы прямым отказом от государственных интересов, несовместимое с существованием страны. И то, что Украина по-прежнему настаивает на "безальтернативности" Минска, является одной из важных причин подобных высказываний политиков ведущих стран мира. За прошедшие годы они убедились в неспособности политического руководства Украины сформулировать и реализовать собственную внешнюю политику, основанную на нормах украинского и международного права и направленную на защиту своих национальных интересов.   

Читайте также
Помрачение от безнаказанности. Как победить правовой нигилизм РФ 25.06.2019Несистемный Зеленский против системы Путина 04.05.2019Паспортная аннексия: Россия добивает Донбасс (видеоколонка) 25.04.2019

Сразу же после начала российского военного вторжения в Украину высшее политическое руководство в лице президента страны должно было осуществить 

  • введение военного положения, как минимум, на всех временно оккупированных и прилегающих к ним территориях;
  • проведение консультаций в Совете Безопасности ООН на основании статьи 39 Устава ООН и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 года для решения вопроса о признании Российской Федерации страной-агрессором;
  • инициирование международного формата урегулирования международного военного конфликта на востоке Украины и деоккупации временно аннексированной Россией АР Крым на базе Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). 

Ничего из перечисленного сделано не было.

Именно отсутствие юридически определенного состояния конфликта, согласно Уставу ООН, не позволяет Украине обращаться с просьбой о коллективной самообороне, предоставлении полномасштабной военной помощи и обращаться в международные судебные инстанции по возмещению убытков Россией после завершения войны. Согласно статье 51 Устава ООН, в случае введения правового режима военного положения Украина получит право на оборону, в том числе коллективную.  

Поскольку предыдущее высшее политическое руководство страны не воспользовалось (я полагаю, что преднамеренно и осознанно) всем этим международно-правовым инструментарием, Украина, опираясь на политику "безальтернативности" минских договоренностей, юридически продолжает демонстрировать международному сообществу, что на ее территории нет войны, вызванной агрессией другого государства. Поэтому, с позиции международного права, она не может претендовать на полноценную военную и иную помощь. Ведь в "гражданскую войну" или в "гражданский конфликт" никто не имеет права вмешиваться извне.     

Именно поэтому на формулировке «внутренний гражданский конфликт в Украине» так настаивает Путин – она отсекает возможности предоставления Украине военной и прочей помощи, в том числе – оружия, и в том числе – от США, - и освобождает Россию от ответственности за совершенные ею военные преступления против Украины. 

Именно поэтому следование в минско-нормандском фарватере лишило Украину целого ряда возможностей, как страну, находящуюся в состоянии вынужденной обороны от сдерживания российской агрессии, например:    

  • полноценного военно-технического сотрудничества в рамках присвоения Украине статуса ОСВН;
  • создания современной и эффективной системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;  
  • обеспечения международного посредничества для решения вопросов обмена военнопленных и гражданских лиц, работы наблюдательных миссий, деоккупации временно оккупированных территорий и пр., на основе Гаагских конвенций 1899 и 1907 г.г., и статьи 33 Устава ООН (квазипример такого обмена: быстрый обмен Надежды Савченко и ряда граждан Украины, при посредничестве экс-президента США Барака Обамы и госсекретаря Джона Керри на российских сотрудников ГРУ);
  • помощи со стороны стран-гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму в вопросах обеспечения защиты информационного пространства;
  • задействования механизмов привлечения России к международной ответственности за совершенные и совершаемые преступления на основе Резолюции ГА ООН 56/83 «Ответственность государств за международно-противоправные деяния».  

Пока Украина не задействует предусмотренные международные механизмы, западные лидеры будут проводить по отношению к России и к Украине половинчатую и неопределенную внешнюю политику. С одной стороны, они будут назвать Россию агрессором и оккупантом части территорий Украины, продолжать санкции против России. С другой стороны, они будут встречаться с Путиным и торговать с Россией до тех пор, пока такая торговля будет отвечать их национальным интересам.    

Ключ к победе Украины над Россией существует, и Украина должна им воспользоваться, задействовав, наконец, международные правовые механизмы.

Специально для LIGA.net

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: государство-агрессор, санкции против россии, международное право, агрессия россии против украины, сдерживание РФ, будапештский меморандум
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Снижение вреда без особого труда: в чем секрет?
FMCG Снижение вреда без особого труда: в чем секрет?
FMCG
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 