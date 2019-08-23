Как бездействие Украины улучшило отношения Европы с Путиным

Заявления Трампа и Макрона о возможности и желательности возвращении России в G7, группу ведущих стран мира, и последующие заявления Меркель и Джонсона об их несогласии с возвращением Путина в этот клуб, вовсе не означают, что Путину действительно «восстановят членство» в "большой семерке". Скорее, разнонаправленные заявления стоит расценивать как тактическую игру в "добрых" и "злых" полицейских. Во всяком случае, в ближайшее время возвращение Путина в "большую семерку" маловероятно, а санкции в отношении России будут сохранены.

Макрон – молодой и амбициозный политик. Заигрывая с Путиным и изображая миротворца в «конфликте на Донбассе», он демонстрирует Меркель и Джонсону, что Франция претендует на лидирующие позиции в Евросоюзе, «работает» на внутреннюю аудиторию для повышения рейтинга. В последнее время, в том числе из-за событий с протестами «желтых жилетов», рейтинг Макрона заметно упал.

Что касается санкций США и Евросоюза в отношении России, то они введены «ввиду продолжающегося подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», как например, указано в Решении ЕС (CFSP) 2018/1237, а значит, будут продлеваться до пор, пока упомянутые угрозы не будут сняты, то есть, до полной деоккупации Россией Крыма и Донбасса.

Стоит отметить, что США и Евросоюз вводят санкции против России и продлевают их не ради Украины, а исключительно для защиты своих национальных и глобальных интересов. Высшее политическое руководство этих стран прекрасно понимает, что сегодня Россия напала на Украину, а завтра она может начать гибридную или даже военную атаку на одну из европейских стран, или даже на США (как это было в ситуации вмешательства в американские выборы). Поэтому для Украины логично рассматривать западные санкции лишь как дополнительное наказание для агрессору и оккупанту, но не как основной стратегический инструмент борьбы с ним.

Несмотря на признание российской агрессии мировым сообществом, Украина до сих пор придерживается беззубой политики «безальтернативности» минских соглашений, которые сформулированы ложных основаниях - якобы существующем "вооруженном внутриукраинском конфликте", - и, по сути, содержат требования о капитуляции Украины перед Путиным и его марионетками, фактическими представителями российской оккупационной администрации, принятия новой конституции страны на их условиях, об обеспечении трансграничного сообщения с Россией, об амнистии боевиков и пр. Выполнение этих условий Украиной стало бы прямым отказом от государственных интересов, несовместимое с существованием страны. И то, что Украина по-прежнему настаивает на "безальтернативности" Минска, является одной из важных причин подобных высказываний политиков ведущих стран мира. За прошедшие годы они убедились в неспособности политического руководства Украины сформулировать и реализовать собственную внешнюю политику, основанную на нормах украинского и международного права и направленную на защиту своих национальных интересов. Читайте также Помрачение от безнаказанности. Как победить правовой нигилизм РФ Несистемный Зеленский против системы Путина Паспортная аннексия: Россия добивает Донбасс (видеоколонка)

Сразу же после начала российского военного вторжения в Украину высшее политическое руководство в лице президента страны должно было осуществить:

введение военного положения, как минимум, на всех временно оккупированных и прилегающих к ним территориях;

проведение консультаций в Совете Безопасности ООН на основании статьи 39 Устава ООН и Резолюции Генеральной Ассамбл еи ОО Н 3314 «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 года для решения вопроса о признании Российской Федерации страной-агрессором;

инициирование международного формата урегулирования международного военного конфликта на востоке Украины и деоккупации временно аннексированной Россией АР Крым на базе Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

Ничего из перечисленного сделано не было. Именно отсутствие юридически определенного состояния конфликта, согласно Уставу ООН, не позволяет Украине обращаться с просьбой о коллективной самообороне, предоставлении полномасштабной военной помощи и обращаться в международные судебные инстанции по возмещению убытков Россией после завершения войны. Согласно статье 51 Устава ООН, в случае введения правового режима военного положения Украина получит право на оборону, в том числе коллективную.

Поскольку предыдущее высшее политическое руководство страны не воспользовалось (я полагаю, что преднамеренно и осознанно) всем этим международно-правовым инструментарием, Украина, опираясь на политику "безальтернативности" минских договоренностей, юридически продолжает демонстрировать международному сообществу, что на ее территории нет войны, вызванной агрессией другого государства. Поэтому, с позиции международного права, она не может претендовать на полноценную военную и иную помощь. Ведь в "гражданскую войну" или в "гражданский конфликт" никто не имеет права вмешиваться извне.

Именно поэтому на формулировке «внутренний гражданский конфликт в Украине» так настаивает Путин – она отсекает возможности предоставления Украине военной и прочей помощи, в том числе – оружия, и в том числе – от США, - и освобождает Россию от ответственности за совершенные ею военные преступления против Украины.

Именно поэтому следование в минско-нормандском фарватере лишило Украину целого ряда возможностей, как страну, находящуюся в состоянии вынужденной обороны от сдерживания российской агрессии, например:

Пока Украина не задействует предусмотренные международные механизмы, западные лидеры будут проводить по отношению к России и к Украине половинчатую и неопределенную внешнюю политику. С одной стороны, они будут назвать Россию агрессором и оккупантом части территорий Украины, продолжать санкции против России. С другой стороны, они будут встречаться с Путиным и торговать с Россией до тех пор, пока такая торговля будет отвечать их национальным интересам.

Ключ к победе Украины над Россией существует, и Украина должна им воспользоваться, задействовав, наконец, международные правовые механизмы.