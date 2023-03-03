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Как Италия и Испания помогают Украине

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Как Италия и Испания помогают Украине

историк, исследователь новейшей истории Украины и Холодной войны, преподаватель
03.03.2023, 13:19

Пока они оказывают хоть и не такую многочисленную поддержку, как США, Британия и Германия, но их проявление солидарности с Украиной чрезвычайно важно

Неожиданный и тайный визит президента США Джо Байдена 20 февраля в Киев и его историческая речь в Варшаве несколько затмили, несомненно, важные визиты других наших партнеров – премьера Италии Джорджи Мелони и премьера Испании Педро Санчеса. Обе южноевропейские страны оказывают хоть и не такую многочисленную поддержку, как США, Великобритания и Германия, однако их проявление солидарности с Украиной чрезвычайно важно.

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Мелони прибыла в Киев сразу на следующий день после визита Байдена. В общем, это один из важнейших визитов премьера со времени победы ее партии Братья Италии на парламентских выборах в сентябре 2022 года и избрания ее на должность премьер-министра в октябре. Несмотря на определенные опасения по поводу уменьшения или вообще прекращения оказания поддержки Украине после отставки правительства Марио Драги, правительство Мелони продолжило придерживаться такой же позиции в этом вопросе.

Своим визитом премьер заверила, что "те, кто продолжают оказывать военную поддержку Украине, работают ради мира". Кроме того, она анонсировала очередной пакет военной помощи, в частности, предоставление Украине систем противовоздушной обороны SAMP/T, Spike и Skyguard. Именно эти системы должны помочь Украине бороться с баллистическими ракетами, которые все чаще применяет Россия для террора украинских населенных пунктов.

Однако визит Мелони был омрачен не только неожиданным путешествием Байдена, но и очередными высказываниями бывшего итальянского премьера и, по его словам, "близкого друга российского диктатора Владимира ПутинаСильвио Берлускони.

Партия Берлускони Вперед, Италия создает коалицию правых сил в итальянском парламенте с партией Мелони. За несколько дней до визита Берлускони выступил с заявлением, в котором обвинял именно Зеленского в разжигании войны, повторяя тезисы российской пропаганды, что Украина готовилась напасть на "республики Донбасса".

Другой член коалиции Мелони – лидер партии Лига Маттео Сальвини тоже неоднозначен в своих высказываниях по поводу действий россиян. В прошлом году он планировал даже посетить Москву и попытаться остановить войну, но визит из-за широкого общественного резонанса так и не состоялся.

Мелони вынуждена была во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским защищать свою позицию поддержки Украины от вопросов журналистов относительно высказываний лидеров партий своей коалиции. Она уверила, что парламентарии едины в своей поддержке Украины. Как бы то ни было, Италия продолжает оказывать военную поддержку нашей стране, к сожалению пока без предоставления нам самолетов, и планирует принять в апреле конференцию по вопросам восстановления Украины.

23 февраля в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. В отличие от Мелони, это уже второй визит испанского премьера в Киев с начала полномасштабного вторжения. "Мы защищаем народ, на который напали", – заявил Санчес и заверил, что Испания планирует в ближайшее время передать Украине от шести до 10 танков Leopard 2A4, таким образом поддерживая недавно созданную международную танковую коалицию, а также продолжает обучение украинских военных на своих полигонах.

Важно, что россияне, прежде всего разведка, пытались оказывать давление на испанцев по поводу их поддержки нашего государства. В начале декабря Испания передала Украине системы противовоздушной обороны Hawk. После чего в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв из-за посланного ранее письма со взрывчатым веществом. Позже подобный пакет был обнаружен и у аэродрома Торрехон-де-Ардос. Целью этих террористических атак было запугать испанское общество и политиков и таким образом повлиять на их позицию по оказанию военной помощи Украине.

Как видим, пока ни отдельные высказывания итальянских политиков, ни террористические атаки не повлияли на правительства Италии и Испании по оказанию поддержки Украине. Несмотря на то, что сотрудничество с россиянами до 24 февраля 2022 года было активным, особенно в Италии, правительства обеих южноевропейских стран сумели уменьшить зависимость от России. Они и дальше в рамках НАТО и ЕС продолжают совместные усилия по вооружению нашей армии и настаивают на немедленном выведении российских войск со всех украинских территорий.

Важно, чтобы наше государство продолжало работать с правительствами Италии и Испании, ведь это ключевые страны Южной Европы с весомым внешнеполитическим влиянием на другие страны Средиземноморья, прежде всего государства Африки, а также страны Латинской Америки, очень часто занимающие нейтральную позицию по отношению к российско-украинской войне.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
испания италия помощь Украине
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