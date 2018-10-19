Как остановить Кремль: уроки холодной войны для войны гибридной

Территории на периферии влияния великих держав - зоны пограничья - всегда были полями раздоров. Это характерно и для стран, зажатых между Россией и Западом, стран, которые когда-то были частью Советского Союза или прочно находились в его сфере влияния. Большая часть Европы консолидировалась и при содействии США установила прочный либеральный демократический порядок, но Россия постоянно пытается отыграть ситуацию назад. Хотя большинство стран "пограничья" сейчас приняли прозападную ориентацию, Москва пытается контролировать по крайней мере сферу национальной безопасности своих ближайших соседей.

Запад просто обязан отвергнуть это требование Москвы. Оно противоречит западным принципам и опасно для наших интересов. Соединенным Штатам следует своим примером повести Запад к принятию четкой стратегии продвижения демократии, открытых рынков и права наций строить собственную внешнюю политику и союзы - включая их право (если они отвечают условиям) присоединиться к ЕС и НАТО.

Москва не скрывает целей - расширить свою сферу влияния, пересмотреть глобальную систему безопасности, выстроенную после окончания "холодной войны", ослабить НАТО, ЕС и трансатлантические связи - и применяет весь доступный ей набор инструментов для их достижения. Сочетание этих тактик иногда называют "гибридной войной". Они включают укрепление этнических связей с зарубежными диаспорами и использование религии, дезинформации, экономических бойкотов, энергетической блокады, коррупции и стратегическое применение разведслужб.

Западные державы не спешили признавать, что воинственная внешняя политика президента России Владимира Путина создает для них проблемы. Москву сдержанно критиковали за кибератаку 2007 года против Эстонии; проявили тактичность к Кремлю, НАТО не стало предлагать Грузии план действий по членству на саммите 2008 года, а когда через несколько месяцев Москва начала войну с Грузией, Запад применил в отношении России очень щадящие санкции - да и то быстро их снял. Настолько же слабыми были санкции Запада за аннексию Крыма.

НАТО не спешило признать, что Москва бросает вызов альянсу. Хотя саммит НАТО на высшем уровне 2014 года принял меры для быстрого развертывания сил, на нем говорилось о необходимости "успокоить" своих восточных союзников, а не о сдерживании Кремля. Только в 2016 году НАТО решило направить батальоны в страны Балтии, в Польшу и Румынию, чтобы убедить Кремль в бессмысленности провокаций. После развертывания этих сил НАТО многое сделала для обеспечения своего восточного фланга, но многое еще осталось сделать.

Представление о том, что Запад может "купить" мир, дав Москве возможность подчинить своей воле соседние страны - то есть, создать гегемонию в своей сфере влияния, - в корне ошибочно. История ясно это демонстрирует. Война, развязанная Кремлем против Тбилиси и Киева, не изменила принятый в этих столицах курс "на Запад".

Необходим новый подход. Он должен основываться на более старых идеях, проверенных в ходе "холодной войны": государства являются суверенными; они должны пользоваться территориальной целостностью и правом выбирать для себя политические и экономические системы. Они также должны не могут быть лишены права выбирать своих друзей и союзников за рубежом.

Нам нужно четко и определенно вернуться к этой политике. Соединенным Штатам следует взять на себя инициативу возобновления этого подхода в рамках НАТО и напомнить союзникам, что для Украины и Грузии дверь к возможному членству в НАТО была оставлена ​​открытой десять лет назад. Недавнее присоединение Черногории и предполагаемое присоединение Республики Северная Македония, которые активно выступают против Москвы, являются прецедентами именно такой политики.

Но процесс вступления в НАТО должен измениться с учетом созданной Москвой новой атмосферы враждебности. Поскольку Москва выступает категорически против приема в альянс новых стран, предоставление стране-кандидату плана действий по членству в НАТО ставит эту страну под удар Кремля, не давая ей защиты, которую подразумевает членство в альянсе. НАТО следует рассмотреть новые условия вступления; в качестве модели можно взять комиссию НАТО-Грузия и создаваемые ею ежегодные национальные планы. В рамках пересмотра условий НАТО следует дать гарантии, что процедура вступления не будет заблокирована кремлевской агрессией или оккупацией.

ЕС тоже должен четко понимать обстоятельства своих восточных соседей. К его чести, ЕС не отступил от Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA) после начала российской агрессии против Украины, несмотря на некоторые голоса на Западе, которые обвиняли ЕС в "украинском кризисе". И он не отступил от программы Восточного партнерства. Но Евросоюз должен решительно расширить возможности сотрудничества в рамках Восточного партнерства, например, устранение остающихся барьеров для экономического взаимодействия. Он также должен держать двери открытыми для дополнительных соглашений о свободной торговле.

Не менее важно, чтобы ЕС был уверен, что он не ослабляет свою политику в угоду Кремлю. Особенно важно это в области энергетики. Энергетическая хартия ЕС, подписанная, но не ратифицированная Москвой, требует от энергетических партнеров Европы допустить использование их трубопроводов для доставки углеводородов в Европу. При этом ЕС не настаивает на том, чтобы Газпром предоставил свои трубопроводы для экспортеров из Центральной Азии. Это усиливает влияние Москвы как поставщика энергии в Европу и дает ей дополнительные рычаги влияния на страны, которые, по ее утверждению, находятся в сфере ее влияния.

Столь же деструктивным является и подход ЕС к переговорам о строительстве трубопровода "Северный поток 2" из России в Германию. Европейская комиссия имеет право остановить этот проект, и если канцлер Ангела Меркель не хочет или не может закрыть "СП2", это должна сделать Еврокомиссия.

НАТО и ЕС должны также активизировать политику, направленную на то, чтобы помочь странам "пограничья" закрыть внутренние уязвимости, которыми пользуется Кремль. Это направление должно включать программы ограничения коррупции и очистки банковского сектора. Москва продолжает покупать влияние через коррупцию, а слабая банковская система является при этом и основным посредником, и средством отмывания средств. И если Грузия добилась больших успехов по части оздоровления банковского сектора и снижения уровня коррупции, Украине и Молдове предстоит сделать в этих областях еще очень много. Помощь и содействие в проведении реформ - важный инструмент, который Запад должен использовать как можно шире.

Соединенным Штатам и их союзникам следует также рассмотреть вопрос о расширении поставок оружия в Грузию и особенно в Украину. Остановить экспансию Кремля - ​​жизненно важная задач. В настоящее время фронт борьбы с ней проходит по востоку Украины. Ззаинтересованность Запада в прекращении агрессии Кремля в Донбассе оправдывает предоставление помощи военной техникой в размере 1 миллиард долларов в год на пять лет. Этот план должен включать расходуемые боеприпасы (такие как противотанковые ракеты), обеспечение безопасных коммуникаций, сложные беспилотные летательные аппараты и зенитные радарно-ракетные комплексы.

В соответствии с той же логикой Соединенные Штаты должны консультироваться с Грузией в отношении ее военных потребностей. США и ее союзники по НАТО должны наращивать присутствие в регионе Черного моря. Необходимым представляется проведение регулярных совсместных учений с Грузией и Украиной, а также заходы в порты Батуми и Одессы. Естественно было бы расширить опорную базу этой программы в Румынии, США должны также найти возможности привлечь Турцию и Болгарию к расширению сотрудничества.

Армения, Азербайджан и Беларусь также входят в "серую зону". Им уделяется меньше внимания, потому что они не пытаются строить отношениями с ЕС или НАТО так же энергично, как Грузия и Украина, а потому испытывают меньшее давление со стороны Кремля. Но давление на них все равно есть, и США и ЕС должны искать пути расширения сотрудничества и с этими государтсвами.

Сторонники "политики умиротворения" Москвы думают, что покупают мир и стабильность. Это иллюзия. "Умиротворение" делает страны "пограничья" уязвимыми для агрессии и дестабилизации со стороны Кремля. При этом нет оснований предполагать, что граждане этих стран готовы доверить свое будущее автократам из Москвы. Западным принципам и интересам будет лучше соответсвовать политика, которая будет поддерживать стремление жителей этих стран самим определять собственное будущее. Результатом такого подхода станет добровольное воссоединение зоны "пограничья" со свободной Европой.

Материал опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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