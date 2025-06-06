Провал российско-украинских переговоров в Стамбуле был настолько предсказуем, что здесь нечему удивляться. Украина готова прекратить огонь, но не капитулировать, а Россия всё ещё верит в свою способность выиграть войну последним рывком.

Единственное, зачем обе делегации собрались в Стамбуле, — это потешить эго Трампа. Ни Киев, ни Москва пока не готовы публично отвергнуть мирные инициативы Вашингтона, хоть и по разным причинам, а потому были вынуждены участвовать в спектакле для одного зрителя.

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Собственно, и российский "меморандум", а на деле ультиматум, был составлен таким образом, чтобы Украина ни за что с ним не согласилась. Тогда Кремль мог бы свалить вину за срыв переговоров на Банковую и нанести мощный ракетный удар по Украине под лозунгом "сами виноваты, надо было договариваться".

Думаю, текст вообще не предназначался для обсуждения на встрече. А поражение российской авиации украинскими дронами сделало ультиматум бессмысленным ещё до его обнародования.