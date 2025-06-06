Провал російсько-українських переговорів у Стамбулі був настільки передбачуваним, що тут нічому дивуватися. Україна готова припинити вогонь, але не капітулювати, а Росія все ще вірить у свою здатність виграти війну останнім ривком.

Єдине, навіщо обидві делегації зібралися у Стамбулі, – це потішити его Трампа. Ані Київ, ані Москва ще не готові публічно відкинути мирні ініціативи Вашингтона, хоч із різних причин, а тому були змушені брати участь у виставі для одного глядача.

Читайте також Що більш вигідне Україні – ескалація чи війна на виснаження

Власне, і російський "меморандум", а насправді ультиматум, був укладений таким чином, щоб Україна нізащо з ним не погодилася. Тоді Кремль міг би спихнути провину на зрив переговорів на Банкову і здійснити потужний ракетний удар по Україні під гаслом "самі винні, потрібно було домовлятися".

Думаю, текст взагалі не призначався для того, щоб його обговорювали на зустрічі. А ураження російської авіації українськими дронами зробило ультиматум безглуздим ще до його оприлюднення.