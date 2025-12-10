Диагностика военной экономики: 10 критических точек, в которых мы пока проигрываем России – от мобилизации до санкций и ВПК

Победа. Это слово, которое стало определяющим горизонтом нашей национальной политики и одновременно камнем преткновения. Произойдет ли она автоматически, только благодаря нашей стойкости и поддержке партнеров? Опыт 12 последних лет, к сожалению, доказывает обратное.

Война – это не только столкновение воли, но и столкновение экономик, технологий и человеческих ресурсов. И сегодня мы вынуждены констатировать, что по большинству ключевых параметров эта война стоит Украине значительно дороже, чем нашему врагу. Этот дисбаланс, который Россия сознательно культивирует, является нашей главной стратегической угрозой.

Именно поэтому мы возвращаемся к двум ключевым тезисам, сформулированным в статье Валерия Залужного на LIGA.net, которые определяют не просто тактические, а коренные стратегические задачи на 2025-2026 годы.

