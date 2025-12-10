Діагностика військової економіки: 10 критичних точок, у яких ми поки що програємо Росії – від мобілізації до санкцій та ВПК

Перемога. Це слово, яке стало визначальним горизонтом нашої національної політики й водночас каменем спотикання. Чи відбудеться вона автоматично, лише завдяки нашій стійкості та підтримці партнерів? Досвід 12 останніх років, на жаль, доводить протилежне.

Війна – це не лише зіткнення волі, але й зіткнення економік, технологій та людських ресурсів. І сьогодні ми змушені констатувати, що за більшістю ключових параметрів ця війна коштує Україні значно дорожче, ніж нашому ворогу. Цей дисбаланс, який Росія свідомо культивує, є нашою головною стратегічною загрозою.

Саме тому ми повертаємося до двох ключових тез, сформульованих у статті Валерія Залужного на LIGA.net, які окреслюють не просто тактичні, а докорінні стратегічні завдання на 2025-2026 роки.

