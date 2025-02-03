В том, что сейчас заявляют американские должностные лица, не хватает главного — гарантий безопасности

Похоже, что одним из пунктов плана мира от Трампа является проведение выборов в Украине — чтобы окончательный пакет "мирных соглашений" подписала уже новая власть. В этом случае тезис о мирных компромиссах должен стать составной частью избирательных программ кандидатов.

О том, что США хотят таких выборов, пишет Reuters.

Однако для того, чтобы провести такие выборы, необходимо долгосрочное перемирие и даже пауза на военном положении. Ведь для легитимности выборов нужна полноценная свобода слова и участие в выборах военных — как избирателей, так и кандидатов. Возможно, для этого будет подготовлен особый пакет законов, который позволит провести демократичные (?) выборы в условиях прекращения (?) огня.

Поэтому, если действительно поверить эксклюзиву Reuters, можно предположить следующий график "мирного плана":

• предварительные переговоры между США, Украиной и РФ и достижение соглашения о прекращении огня (100 дней с сегодняшнего дня),

• голосование за пакет поправок в избирательное законодательство (4-5 месяцев),

• выборы (6-8 месяцев или до конца года, как говорит Келлог),

• подписание "мирных соглашений" новой властью (до года).

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Конечно, это все очень условно. Тем более что пока непонятен сам главный вопрос будущих переговоров — гарантии безопасности, которые должна получить Украина, чтобы мир/перемирие были длительными.

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