У тому, що зараз заявляють американські посадовці, не вистачає головного – гарантій безпеки

Виглядає, що одним із пунктів плану миру від Трампа є проведення в Україні виборів — з тим, щоб остаточний пакет "мирних угод" підписала вже нова влада. У цьому разі теза про мирні компроміси мала б стати складовою виборчих програм кандидатів.

Про те, що США хочуть таких виборів, пише Reuters.

Однак щоб провести такі вибори, потрібне довготривале перемир’я і навіть пауза на воєнному стані. Адже щоб вибори були легітимними, потрібна повноцінна свобода слова та участь у виборах військових — як виборців, так і кандидатів. Можливо, заради цього буде підготовлений особливий пакет законів, який дав би можливість провести демократичні (?) вибори в умовах припинення (?) вогню.

Тому, якщо справді повірити ексклюзиву Reuters, можна припустити такий графік "мирного плану":

• попередні перемовини між США, Україною та РФ та досягнення угоди про припинення вогню (100 днів від сьогодні),

• голосування за пакет поправок до виборчих законів (4-5 місяців),

• вибори (6-8 місяців або до кінця року, як каже Келлог),

• підписання "мирних угод" новою владою (до року).

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Звісно, це все дуже умовно. Тим більше що поки незрозуміле найголовніше питання майбутніх перемовин — гарантії безпеки, які має отримати Україна, щоб мир/перемир’я були тривалими.

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