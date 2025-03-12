Это прямо зависит от числа убитых на поле боя россиян

Наступит ли мир после последних заявлений президента США и его команды?

Нет. Это означает лишь одно – что Трамп впервые сформулировал свою позицию для переговоров в виде 30-дневного перемирия на нынешней линии фронта.

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Поскольку одновременно была разблокирована военная помощь Украине от США, уверенности в том, что Путин согласится с предложением Трампа, у американцев нет.

Теперь предложения Трампа должен оценить Путин.

Ранее Россия включила в состав своей территории пять регионов Украины, и остановка боевых действий будет означать, что Москва отказывается от идеи захвата всех этих регионов.

Без такого решения и отказа РФ от планов захвата Донбасса, Запорожской и Херсонской областей прекращение боевых действий невозможно.

На мой взгляд, для того чтобы Путин согласился на перемирие, нужно остановить российскую армию на фронте, то есть доказать, что Путин не способен уничтожить Украину военными методами. А чтобы остановить фронт, нужно уничтожать больше оккупантов, чем Путин способен мобилизовать, то есть ликвидировать примерно 40 000 за месяц.

При таких потерях фронт остановится, и любые наступления станут невыгодными для РФ. Это единственная стратегия, которая гарантированно заставит Путина пойти на мир.

Поэтому, если Трамп хочет, чтобы Путин принял его мирный план, ему нужно показать, что США готовы предоставить Украине помощь в значительно больших объемах, чем раньше, – не для сдерживания России, а для нанесения ей серии военных поражений.

Если США и ЕС сохранят военную помощь на уровне 2024 года, а также увеличат финансирование вооружения Украины современными дронами, РЭБ, РЭР и средствами связи, Украина создаст в течение года полноценный фронт дронов и антидронов, а российская пехота будет уничтожаться в необходимом для победы количестве, при этом украинские потери сократятся.

У нас есть для этого и обученные люди, и технологии, и организационные структуры – не хватает лишь ресурсов для масштабирования.

Только военные поражения и утрата возможности наступать заставят Путина согласиться на мир.

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