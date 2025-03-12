Россия будет выдвигать невыполнимые условия, но их эффективность будет зависеть прежде всего от решимости Трампа

Мнения разделились пополам: одни говорят, что "Путин ни в коем случае не пойдет на перемирие", а другие – что "Трамп определился, но готов идти на уступки". Давайте попробуем во всем этом разобраться.

План россиян по срыву переговоров руками украинцев на этом этапе провалился. Не окончательно, но сейчас точно провалился. И теперь мы входим в зону "неизвестного". Что именно неизвестно?

— Готов ли Трамп, в случае отказа россиян от переговоров, резко поднять ставки в нефтяном вопросе и начать реальную блокаду нефтяного экспорта РФ?

— Готов ли Путин, учитывая указанное выше, сказать Трампу "нет", особенно с учетом все еще присутствующих украинских войск в Курской области?

— В какую игру будет играть Китай? Будет молча наблюдать или перейдет на сторону РФ? (Думаю, что первый вариант более вероятен, Китай вступит в игру чуть позже.)

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Путин понимает, что сказав "нет", он может потерять поддержку значительной (основной) части Глобального Юга, особенно учитывая роль Саудовской Аравии в переговорах.

Это для Путина крайне важно, исходя из его навязчивого желания стать третьим полюсом мира. Отдельно стоит напомнить, что неправильный шаг сейчас означает окончательную потерю возможностей для полицейского контроля на постсоветском пространстве, включая Беларусь.

В случае согласия на месячное перемирие россияне будут предпринимать следующие шаги:

— Россия будет выдвигать невыполнимые условия, но их эффективность будет зависеть прежде всего от решимости США вводить или не вводить нефтяные санкции.

— Россия попытается выторговать "умиротворение" прежде всего для Ирана и Северной Кореи в обмен на уступки по вопросам Украины.

— Россия будет повышать ставки в своей сделке по полезным ископаемым. Напомню, их предложение Трампу заключается не только в совместной добыче, но и в посредничестве при продаже этих ресурсов в недружественные страны. Проще говоря, это десятки миллиардов долларов в год уже сейчас.

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— Россия резко усилит интенсивность информационных атак по всему миру. В Украине главный вектор таких атак – хаотизация процессов (уверен, что уже сегодня появится методичка для россиян и полезных идиотов о том, что месячное перемирие – это предательство).

Напоследок еще раз хочу повторить: наша цель – сохранить максимальную субъектность государства, максимальное количество людей, максимальное количество территорий и обязательно выход к Черному морю. И не забывайте: переговоры по сути стартовали только вчера.

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