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22.11.2019, 09:11

Каким президентом оказался Зеленский (видеоколонка)

Каким президентом оказался Зеленский (видеоколонка)
главный редактор LIGA.net

Владимир Зеленский полгода, как президент Украины. Получилось ли у него не разочаровать своих избирателей?

Полгода, как у Украины новый президент, - бывший шоумен, актер, продюсер Владимир Зеленский. Каким президентом он оказался?  

Если коротко, лучше, чем ожидали большинство из 25% украинцев, голосовавших за Порошенко. Но, наверное, хуже, чем надеялись 73%, голосовавших за самого Зеленского. Сейчас объясню почему. 

Я, наверно, как и большинство из вас, прожил эти 184 дня, как на американских горках. С одной стороны, новый президент и его команда сделали много смелых, решительных и правильных шагов. С другой, редкая неделя проходила, чтобы гарант не сделал нечто из ряда вон, бросающее меня в пучину уныния. 

Вот несколько примеров 

Зеленский переступил через природное желание любого президента - напихать в правительство лояльных и ручных людей и отдал (почти) Кабинет министров Украины ценностным и прогрессивным ребятам. Они взяли на себя ответственность достичь очень амбициозных экономических целей. Это плюс.

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Но тот же Зеленский отдал компанию Центрэнерго в вотчину олигарху Игорю Коломойскому. С другой стороны, Зеленский оказался явно не марионеткой Коломойского, что опять плюс.  

Другой пример 

Зеленский мотивировал депутатов своей партии принять десятки прогрессивных законов, которые способны улучшить инвестиционный климат Украины или, по крайней мере, его восприятие иностранными инвесторами. Но в то же время, его друг и соратник Иван Баканов, возглавивший Службу безопасности Украины, отправляет своих подопечных проводить обыски и выемку документов у крупнейшего иностранного инвестора страны - АрселорМиттал Кривой Рог

Владимир Александрович одной рукой назначает руководить Генеральной прокуратурой Украины честного парня Руслана Рябошапку. Который, кажется, начал реальную реформу прокуратуры. Но другая рука Зеленского, по фамилии Богдан, оказывает неприкрытое давление на силовиков, чтобы те загоняли по допросам, а еще лучше посадили Порошенко. 

И таких примеров в полугодичном правлении Зеленского десятки, если не сотни: пару хороших обнадеживающих решений, а затем вылезает что-то почти обнуляющее все хорошее.

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Но в сухом остатке. Я почти уверен, что Зеленский превзошел ожидания 4,5 млн украинцев, отдавших голоса во втором туре Порошенко (но, кроме меня, в этом никто не признается): страна не распалась на части, олигархи не засели на Банковой и не рулят государством, у власти - небывало большой процент порядочных людей, а безумный принтер Зеленского в Верховной Раде принял за три месяца больше реформаторских законов, чем Порошенко последние три-четыре года у власти.  

Но большинство из 13,5 млн голосовавших за Зеленского должны быть разочарованы - эра бедности не закончилась, а справедливости не наступила. Чуда не произошло, а ведь многие из них искренне верили.  

Но у Зеленского есть еще 4,5 года, чтобы все-таки переубедить первых и не разочаровать вторых. 

Удачи.  

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Теги: АрселорМитал Кривой рог, Владимир Зеленский, арселормиттал кривой рог, андрей богдан, Борис Давиденко, руслан рябошапка, полгода Зеленского, зеленский президент
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