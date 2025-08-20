Есть по крайней мере шесть пунктов, которые можно реализовать

Россия может выдвигать самые разнообразные условия, чтобы согласиться на паузу в войне, но главное — это гарантии безопасности, которые Украина должна получить от Запада. Если они будут наполнены смыслом, остальные требования России со временем утратят актуальность.

Однако вызов заключается в том, что под гарантиями безопасности можно понимать что угодно — это могут быть несколько бумажек, распечатанных на принтере в духе "Будапештского меморандума", а могут быть взаимные обязательства, подкрепленные деньгами и совместными работающими институтами.

Хорошая новость в том, что последний саммит в Белом доме показал: наши партнеры понимают, что "гарантии безопасности" работают тогда, когда к ним прикручены конкретные цифры, выраженные в бюджетах и конкретных сроках. Именно вокруг этих цифр должны происходить главные переговоры до того момента, когда состоятся решающие встречи с участием Трампа и Путина.

Думаю, что даже самый чувствительный территориальный вопрос будет решать легче, когда будет убедительная конкретика по гарантиям безопасности на десятки лет вперед.

Маловероятно, что мы вскоре увидим в качестве гарантий военные контингенты участников НАТО на территории Украины. Яркие обещания "коалиции желающих" по-прежнему останутся для внутреннего политического употребления Макрона и Стармера.

Но получить в качестве гарантий:

прямое или косвенное финансирование ВСУ со стороны Европы (включая социальные выплаты для военных);

совместные высокотехнологичные военные производства на территории ЕС;

многолетние контракты на закупку оружия из США;

целевые бюджеты на строительство масштабных оборонных сооружений по всей линии фронта;

четкий график вступления в ЕС;

фонды на восстановление Украины — вполне реальная задача.

P.S. И да, я, конечно, понимаю, кто такой Путин и что переговоры могут быть в любой момент сорваны, но это не снимает необходимости говорить с Западом при любой возможности на языке наших интересов.

