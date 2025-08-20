Росія може висувати найрізноманітніші умови, щоб погодитися на паузу у війні, але найважливіше питання – це гарантії безпеки, які Україна має отримати від Заходу. Якщо вони будуть наповнені смислом – решта вимог Росії з часом втратять свою актуальність.

Однак виклик полягає в тому, що під гарантіями безпеки можна розуміти все що завгодно – це може бути кілька папірців роздрукованих на принтері у стилі "будапештського меморандуму", а можуть бути взаємні зобов’язання, підкріплені грошима і спільними працюючими інституціями.

Хороша новина полягає в тому, що останній саміт у Білому домі показав, що наші партнери розуміють, що "гарантії безпеки" працюють тоді, коли до них прикручені конкретні цифри, виражені у бюджетах і конкретних термінах. І власне навколо цих цифр і мають відбуватися головні розмови до того часу, коли відбудуться вирішальні зустрічі за участі Трампа й Путіна.

Думаю, що і найчутливіше територіальне питання буде вирішувати легше, коли буде переконлива конкретика щодо гарантій безпеки на десятки років вперед.

Малоймовірно, що ми незабаром як гарантії побачимо військові контингенти учасників НАТО на території України. Хвацькі обіцянки "коаліції охочих" і надалі залишатимуться для домашнього політичного вжитку Макрона й Стармера.

Але отримати як гарантії:

пряме чи опосередковане фінансування ЗСУ Європою (включно з соціалкою для військових);

спільні високотехнічні військові виробництва на території ЄС;

багаторічні контракти на закупівлю зброї із США;

цільові бюджети на розбудову масштабних оборонних споруд по всій лінії фронту;

чіткий графік вступу до ЄС;

фонди на відбудову України, – цілком реальна задача.

P.S. І так, я, звісно, розумію, хто такий Путін і що перемовини можуть бути будь-коли зірвані, але це не знімає необхідності говорити із Заходом за будь-якої нагоди мовою наших інтересів.

