Встреча Зеленского с Трампом: решено ли что-то и чего ожидать дальше
Тот, кто последним влияет на Трампа, обладает властью, но она эфемерна. Это как глобальная игра "Училище для руководителей" (The Apprentice). По крайней мере, Зеленский и европейские лидеры не испытали унижения в виде слов "Вы уволены", но и Путин этого не испытал.
А точнее, кто эффективнее в роли "шептуна Трампа". Мелони, Рютте, Стубб и, возможно, даже Стармер кажутся достаточно умелыми в этом.
Хотя неизвестно, что реально было согласовано на этой неделе в Вашингтоне.
Позитивно, что Зеленского не ставили перед фактом и не заставляли соглашаться на территориальные уступки. Похоже, этого вообще не обсуждали, по крайней мере на публичных сессиях.
