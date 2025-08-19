Эта сессия в Белом доме всё же больше выглядела как разглаживание эго Трампа, чем работа над деталями мирных переговоров

Тот, кто последним влияет на Трампа, обладает властью, но она эфемерна. Это как глобальная игра "Училище для руководителей" (The Apprentice). По крайней мере, Зеленский и европейские лидеры не испытали унижения в виде слов "Вы уволены", но и Путин этого не испытал.

А точнее, кто эффективнее в роли "шептуна Трампа". Мелони, Рютте, Стубб и, возможно, даже Стармер кажутся достаточно умелыми в этом.

Хотя неизвестно, что реально было согласовано на этой неделе в Вашингтоне.

Позитивно, что Зеленского не ставили перед фактом и не заставляли соглашаться на территориальные уступки. Похоже, этого вообще не обсуждали, по крайней мере на публичных сессиях.

