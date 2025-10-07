Якою є єдина умова для переходу війни у переговори
Про війну та переговори.
Щоб насильство поступилося місцем комунікації, ідея вичерпаності насильницьких рішень повинна опанувати маси на обох (або більше) сторонах.
Це стосується будь-яких суперечностей.
Парламент виникає за свідомої відмови всіх сторін громадянської війни. Наприклад, уряд зобов'язується не розганяти парламент силою – не з приязні до парламенту, а тому, що він втомився боротися з тотальним терором. А парламент обіцяє не займатися організацією терору – бо побачив його безперспективність. І з'являється майданчик, де можна розмовляти без стрілянини.
Світська держава виникає у разі свідомої відмови конфесій, що ворогують, захопити державну владу.
Міжнародні конференції скликаються в разі свідомої відмови сторін від воєнних дій.
Гаряча лінія встановлюється на момент розуміння крайньої небажаності обміну ядерними ударами.
Поки хоча б одна зі сторін переконана, що насильство працює – воно не припиниться.
Розуміння неефективності насильства та бажання розпочати переговори має бути глибоким та остаточним.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)