Або – яка думка повинна опанувати маси з усіх сторін, що ворогують

Про війну та переговори.

Щоб насильство поступилося місцем комунікації, ідея вичерпаності насильницьких рішень повинна опанувати маси на обох (або більше) сторонах.

Це стосується будь-яких суперечностей.

Парламент виникає за свідомої відмови всіх сторін громадянської війни. Наприклад, уряд зобов'язується не розганяти парламент силою – не з приязні до парламенту, а тому, що він втомився боротися з тотальним терором. А парламент обіцяє не займатися організацією терору – бо побачив його безперспективність. І з'являється майданчик, де можна розмовляти без стрілянини.

Світська держава виникає у разі свідомої відмови конфесій, що ворогують, захопити державну владу.

Міжнародні конференції скликаються в разі свідомої відмови сторін від воєнних дій.

Гаряча лінія встановлюється на момент розуміння крайньої небажаності обміну ядерними ударами.

Поки хоча б одна зі сторін переконана, що насильство працює – воно не припиниться.

Розуміння неефективності насильства та бажання розпочати переговори має бути глибоким та остаточним.

