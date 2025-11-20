Украинцы воюют не за Зеленского. Они воюют за свою жизнь. Мы можем об этом забывать, но они не могут забыть массовые убийства, пытки и похищения детей

На днях Россия атаковала украинских граждан более чем 500 дронами, крылатыми ракетами и снарядами. Большинство было сбито, но одна ракета прорвалась в Тернополь на западе Украины, попала в жилой дом и убила как минимум 25 мирных жителей, в том числе троих детей. По всей стране горели многоэтажки, магазины, почтовые отделения и электростанции. Это – очередное крупное военное преступление в преступной войне России.

Тем временем мы узнаем, что Путин и Трамп (или их эмиссары) тайно обсуждали вариант урегулирования войны, который устраивает Россию. Учитывая очевидные ловушки, возникающие, когда агрессору позволяют определять результат собственной войны, я попытаюсь сделать шаг назад и кратко объяснить, как переговоры могут работать на самом деле, если смотреть исторически. Вот десять базовых принципов.

В эффективных переговорах уступки не делают заранее. Сейчас никто не знает, что именно мы отдаем (от имени украинцев) в нынешнем предложении, но ранее администрация Трампа уже озвучивала огромные уступки: что Украина не должна вступать в НАТО; что россиян не следует судить за военные преступления; что Россия не должна платить репарации. Делать уступки заранее в обмен на ничто – контрпродуктивно и несправедливо, особенно когда их делают от имени других людей.

