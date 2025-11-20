Українці воюють не за Зеленського. Вони воюють за своє життя. Ми можемо про це забувати, але вони не можуть забути масові вбивства, катування та викрадення дітей

Днями Росія атакувала українських цивільних більш ніж 500 дронами, крилатими ракетами та снарядами. Більшість збили, але одна ракета прорвалася до Тернополя на заході України, влучила в житловий будинок і вбила щонайменше 25 цивільних, зокрема трьох дітей. По всій країні горіли багатоповерхівки, крамниці, поштові відділення та електростанції. Це – останній величезний воєнний злочин у злочинній війні Росії.

Тим часом ми дізнаємося, що Путін і Трамп (або їхні емісари) таємно обговорювали варіант врегулювання війни, який влаштовує Росію. З огляду на очевидні пастки, що виникають, коли агресору дозволяють визначати результат власної війни, я спробую зробити крок назад і коротко пояснити, як перемовини можуть працювати насправді, якщо дивитися історично. Ось десять базових принципів.

В ефективних переговорах поступки не роблять наперед. Наразі ніхто не знає, що саме ми віддаємо (від імені українців) у нинішній пропозиції, але раніше адміністрація Трампа вже озвучувала величезні поступки: що Україна не повинна вступати до НАТО; що росіян не слід судити за воєнні злочини; що Росія не має сплачувати репарації. Робити поступки наперед в обмін на ніщо – контрпродуктивно й несправедливо, особливо коли їх роблять від імені інших людей.

