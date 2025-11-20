Якими є десять базових принципів для переговорів з Росією
Днями Росія атакувала українських цивільних більш ніж 500 дронами, крилатими ракетами та снарядами. Більшість збили, але одна ракета прорвалася до Тернополя на заході України, влучила в житловий будинок і вбила щонайменше 25 цивільних, зокрема трьох дітей. По всій країні горіли багатоповерхівки, крамниці, поштові відділення та електростанції. Це – останній величезний воєнний злочин у злочинній війні Росії.
Тим часом ми дізнаємося, що Путін і Трамп (або їхні емісари) таємно обговорювали варіант врегулювання війни, який влаштовує Росію. З огляду на очевидні пастки, що виникають, коли агресору дозволяють визначати результат власної війни, я спробую зробити крок назад і коротко пояснити, як перемовини можуть працювати насправді, якщо дивитися історично. Ось десять базових принципів.
- В ефективних переговорах поступки не роблять наперед. Наразі ніхто не знає, що саме ми віддаємо (від імені українців) у нинішній пропозиції, але раніше адміністрація Трампа вже озвучувала величезні поступки: що Україна не повинна вступати до НАТО; що росіян не слід судити за воєнні злочини; що Росія не має сплачувати репарації. Робити поступки наперед в обмін на ніщо – контрпродуктивно й несправедливо, особливо коли їх роблять від імені інших людей.
