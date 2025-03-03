Засада в Овальном кабинете была скорее зрелищем для 24-часового телеэфира, чем серьезным политическим событием. И сначала казалось, что для президента Зеленского и Украины это стало настоящей катастрофой — под угрозой оказалась военная поддержка США, а украинцев ожидали еще более сложные испытания в их экзистенциальной борьбе за выживание против России.

Однако, когда пыль осела, заметно несколько лучей надежды для Украины.

Во-первых, хотя соглашение по минералам вряд ли стоило бумаги, на которой его написали (без каких-либо реальных обязательств США по безопасности или финансам), оно дало Зеленскому возможность провести некоторое "качественное" время в Белом доме.

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Это был шанс представить украинскую позицию и, в худшем случае, окончательно выяснить, на чьей стороне стоит администрация Трампа — с Россией или с Украиной. Украина, по крайней мере, получила бы ясность и смогла бы действовать, избавившись от напрасных надежд.

Как оказалось, сбылся худший сценарий. Агрессия, с которой Вэнс и Трамп отнеслись к Зеленскому, не оставила сомнений: они на стороне России. Более того, Трамп даже повторил свою знаменитую фразу с Хельсинкского саммита, заявив, что доверяет Путину больше, чем Зеленскому или Украине.

Теперь Украина точно знает, что США не стоят за ней, и сможет лучше подготовиться. Ей придется искать другие стратегии и варианты.

Во-вторых, позиция США была продемонстрирована всему миру. Вашингтон открыто поддерживает Россию и больше не может считаться нейтральным арбитром в мирных переговорах. Фактически, США утратили право их возглавлять.

До конфронтации в Овальном кабинете и Украина, и Европа были отстранены от мирного процесса, контролируемого США и Россия. Это создавало риск навязанного соглашения, которое вряд ли было бы устойчивым.