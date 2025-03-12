Росія ставитиме неможливі умови, але їхні потуги будуть залежати перш за все від рішучості Трампа

Думки розділилися на дві частини: одні кажуть: "Путін не піде на перемирʼя ні в якому разі", а інші, що "Трамп визначився, але піде на поступки". Спробуймо з усім цим розібратися.

План росіян зі зриву переговорів руками українців на цьому етапі провалився. Не остаточно, але зараз точно провалився. І тепер Ми заходимо на поле "невідомого". Що саме невідоме?

– Чи готовий Трамп, в разі відмови росіян від переговорів різко підвищити ставки в нафтовому питанні і почати реально блокувати нафтовий експорт РФ?

– Чи готовий Путін, з огляду на зазначене вище, сказати Трампу "ні", особливо зважаючи на все ще наявність українських військ на Курщині?

– В яку гру гратиме Китай? Мовчазно спостерігатиме чи перейде на бік РФ? (Думаю, що перший варіант більш вірогідний, Китай в гру вступить трохи пізніше.)

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Путін розуміє, що сказавши "ні" він може втратити підтримку великої (основної) частини Глобального Півдня, особливо зважаючи на роль Саудівської Аравії в переговорах.

Це для Путіна дуже важливо, з огляду на його нав’язливе бажання стати третім полюсом світу. Окремо варто нагадати, що неправильний крок зараз означатиме остаточну втрату можливостей для поліцейського контролю на пострадянському просторі, включно з Білоруссю.

В разі погодження на місячне перемирʼя, росіяни будуть робити такі речі:

– Росія ставитиме неможливі умови, але їхні потуги будуть залежати перш за все від рішучості США вводити чи не вводити нафтові санкції;

– Росія спробує розторгувати "замирення" передусім Ірану та Північної Кореї в обмін на поступки в питаннях України;

– Росія підвищуватиме ставки у своїй угоді щодо корисних копалинах. Нагадаю, їхня пропозиція Трампу полягає не лише в спільному видобутку, але й в посередництві в продажу цих копалин в недружні країни. Простіше кажучи, це десятки мільярдів на рік вже зараз;

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– Росія різко збільшить інтенсивність інформаційних атак у всьому світі. В Україні головний напрям таких атак – хаотизація процесів (я впевнений, що вже сьогодні зʼявиться темник для росіян і корисних ідіотів про те, що перемирʼя на місяць – це зрада).

Наостанок, я вкотре хочу повторити: наша мета – зберегти максимальну субʼєктність держави, максимальну кількість людей, максимальну кількість територій і обовʼязково вихід до Чорного моря. І не забувайте: переговори по суті стартували лише вчора.

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