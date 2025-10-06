Китай действительно наблюдает с орбиты, но не по заказу Кремля

Во время массовой атаки РФ 5 октября над западом Украины, на который пришелся основной удар, пролетело по меньшей мере три разведывательных SAR-спутника Китая.

Речь идет о спутниках системы "Яогань", которые китайское правительство публично позиционирует как исследовательские, но понятно, что они могут выполнять и разведывательные функции в оптическом и радиодиапазонах.

Да, они действительно пролетали над Львовом, как сообщается в наших медиа, – и до вражеской атаки, и после, и сейчас летают над Украиной.

Еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России Китай несколько переориентировал свою спутниковую группировку таким образом, чтобы иметь полную информацию о событиях в Украине: как передвигается линия фронта, какие города попадают под воздушные удары, какие разрушения происходят и так далее.

Это свидетельствует только о том, что Китай, имея рычаги влияния на нашу войну, хочет опираться на достоверную информацию о ходе боевых действий, которая основана на собственных возможностях, а не на сообщениях заинтересованных сторон. И все.

Что касается информации о целых трех спутниках, которая якобы должна подтверждать недобрые намерения Китая, то это ерунда. Потому что спутники "Яогань" по замыслу работают в схеме триплета, то есть на одной орбите одновременно находятся три спутника. Это позволяет повысить точность полученных данных за счет их сравнения.

Китай косвенно поддерживает российскую агрессию посредством закупки российских энергоресурсов и продажи частным китайским бизнесом изделий и комплектующих для военного производства. Однако всячески избегает государственной поддержки войны. А передача спутниковой разведывательной информации в Китае исключительно прерогатива государства.

Читать также Китай предоставляет России данные для ракетных ударов по Украине – внешняя разведка

Да и в предоставлении такой информации Китаем нет смысла – недоимперия имеет собственные спутники-шпионы, которые, конечно, менее совершенные, чем китайские, но с определением координат целей справятся. Кроме того, в последнее время враг атакует преимущественно наши объекты энергетической инфраструктуры, большинство из которых построены еще в советские времена. Поэтому они есть даже на старых бумажных картах российского Генштаба, с которыми армия вторжения наступала в 2022 году.

А координаты новых объектов враг пытается получать за счет агентурной работы. СБУ регулярно задерживает предателей-наводчиков, но какую-то информацию они все же успевают передавать.

Соответственно, воздушные удары по Львову связаны с китайскими спутниками примерно так же, как и количество русскоязычных переселенцев.

То есть – никак.

