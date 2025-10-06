Китай справді спостерігає з орбіти, але не на замовлення Кремля

Під час масованої атаки РФ 5 жовтня над заходом України, на який припав основний удар, пролетіло щонайменше три розвідувальні SAR-супутники Китаю.

Мова про супутники системи "Яогань", які китайський уряд публічно позиціює як дослідницькі, але зрозуміло, що вони можуть виконувати й розвідницькі функції в оптичному та радіодіапазонах.

Так, вони справді літали над Львовом, як повідомляється у наших медіа, – і до ворожої атаки, і після, і зараз літають над Україною.

Ще у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії Китай дещо переорієнтував своє супутникове угруповання таким чином, щоб мати повну інформацію про події в Україні: як пересувається лінія фронту, які міста потрапляють під повітряні удари, які руйнування спричиняються та інше.

Це свідчить тільки про те, що Китай, який має важелі впливу на нашу війну, хоче спиратися на достовірну інформацію про перебіг бойових дій, яка базується на власних можливостях, а не на повідомленнях зацікавлених сторін. І все.

Що стосується інфи про аж три супутники, що, мабуть, має підтверджувати недобрі наміри Китаю, то це дурниці. Тому що супутники "Яогань" за задумом працюють у схемі триплету, тобто на тій самій орбіті відразу перебувають три супутники. Що дає змогу підвищити точність отриманих даних шляхом їх порівняння.

Китай опосередковано підтримує російську агресію у вигляді закупівлі російських енергоносіїв та продажу приватним китайським бізнесом виробів та компонентів для воєнного виробництва. Але всіляко уникає державної підтримки війни. А передання супутникової розвідувальної інформації у Китаї виключно прерогатива держави.

Та й у наданні такої інформації Китаєм немає сенсу – недоімперія має власні супутники-шпигуни, які, звісно, менш досконалі, ніж китайські, але з визначенням координат цілей впораються. Крім того, останнім часом ворог атакує переважно наші об’єкти енергетичної інфраструктури, більшість з яких збудовані ще у радянські часи. Тому вони є навіть на старих паперових картах російського Генштабу, з якими армія вторгнення наступала у 2022 році.

А координати нових об’єктів ворог намагається отримувати шляхом агентурної роботи. СБУ регулярно затримує зрадників-навідників, але якусь інфу вони все ж встигають передавати.

Відповідно, повітряні удари по Львову пов’язані з китайськими супутниками приблизно так само, як і кількість російськомовних переселенців.

Тобто – ніяк.

