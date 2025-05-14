Европейские страны пока лишь в малой степени реализовали свои производственные возможности в области дронов

Скептики любят говорить о том, что у Украины просто нет физической возможности победить Россию в войне. Однако это не так. Есть сценарии развития событий, которые дают ей шанс именно на военную победу.

Страна, превосходящая противника в ключевом для своего времени виде вооружений, имеет высокие шансы победить в войне. Европейцы веками побеждали жителей других континентов во многом за счет преимущества в качестве огнестрельного оружия.

Сейчас в войне главную роль играют дроны. Если Украина добьется безусловного превосходства в этом виде вооружений, она победит в войне.

И это реальная задача. Она может быть решена при помощи западных союзников Украины, в частности Германии.

Украина и так добилась больших успехов в производстве дронов, но у европейцев намного больше ресурсов для этого.

Электроника никогда не была сильной стороной российской промышленности. Проще говоря, её в этой стране не умели производить. А Европа имеет достаточную промышленную и научно-техническую базу, чтобы обеспечить решающее превосходство Украины в эффективных и инновационных дронах.

Поставки боевых дронов в Украину идут и сейчас, в том числе существенные — из Германии, а также из других стран "коалиции дронов". При наличии политической воли они могут выйти на качественно новый уровень. У правительства Мерца такая воля есть, осталось найти эффективные инструменты её реализации.

Европейские страны пока лишь в малой степени реализовали свои технологические и производственные возможности в этой области. Тем более что им и самим необходимо вооружить свои армии современными дронами.

Европа стоит перед необходимостью раскрутить маховик массового производства инновационных (с искусственным интеллектом, на оптоволокне и т.п.) дронов как для собственной обороны, так и для обеспечения качественного преимущества Украины над Россией в войне.

Это могло бы стать ключевым фактором победы над российскими оккупантами и остановить путинскую военную экспансию.

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