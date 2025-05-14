Європейські країни поки лише малою мірою реалізували свої виробничі можливості в галузі дронів

Скептики люблять говорити про те, що Україна просто не має фізичної можливості перемогти Росію у війні. Але це не так. Є сценарії розвитку подій, які дають їй шанс саме на воєнну перемогу.

Країна, яка перевершує супротивника у ключовому для свого часу класі озброєнь, має високі шанси перемогти у війні. Європейці століттями перемагали мешканців інших континентів завдяки перевазі якості вогнепальної зброї.

Нині у війні головну роль відіграють дрони. Якщо Україна досягне безумовної переваги у цьому виді озброєнь, вона переможе у війні.

І це реальне завдання. Воно може бути вирішено за допомогою західних союзників України, зокрема Німеччини.

Україна і так досягла великих успіхів у виробництві дронів, але у європейців набагато більше ресурсів для цього.

Електроніка ніколи не була сильною стороною російської промисловості. Простіше кажучи, її в цій країні не вміли виготовляти. А Європа має достатню промислову та науково-технічну базу, щоб забезпечити вирішальну перевагу України в ефективних та інноваційних дронах.

Постачання бойових дронів в Україну йдуть і зараз, зокрема суттєві — з Німеччини, а також з інших країн "коаліції дронів". За наявності політичної волі вони можуть вийти на якісно новий рівень. В уряду Мерца така воля є, залишилося знайти ефективні інструменти її реалізації.

Європейські країни поки лише малою мірою реалізували свої технологічні та виробничі можливості у цій галузі. Тим більше що їм і самим потрібно озброїти свої армії сучасними дронами.

Європа стоїть перед необхідністю розкрутити маховик масового виробництва інноваційних (зі штучним інтелектом, на оптоволокні тощо) дронів як для власної оборони, так і для забезпечення якісної переваги України над Росією у війні.

Це могло б стати ключовим чинником перемоги над російськими окупантами та зупинити путінську воєнну експансію.

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