Нельзя одновременно говорить, что бизнес для нас важен, и при этом использовать правоохранительные органы как репрессивные

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Ланы Зеркаль:

Верить в соглашения с Путиным нельзя, Украина имеет в этом значительный опыт.

Главное – понимать, какое общество мы строим после "горячей фазы", как будем финансировать армию и возвращать людей.

Вступление в ЕС – не гарантия процветания.

Если мы будем играть роль фронтира для ЕС, у нас должны быть привилегии.

Важно при интеграции в ЕС не потерять интересы украинского бизнеса, ослабленного войной.

Смотрите полное интервью с Ланой Зеркаль на нашем YouTube-канале.