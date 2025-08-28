LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Ланы Зеркаль:

  • Верить в соглашения с Путиным нельзя, Украина имеет в этом значительный опыт.
  • Главное – понимать, какое общество мы строим после "горячей фазы", как будем финансировать армию и возвращать людей.
  • Вступление в ЕС – не гарантия процветания.
  • Если мы будем играть роль фронтира для ЕС, у нас должны быть привилегии.
  • Важно при интеграции в ЕС не потерять интересы украинского бизнеса, ослабленного войной.

