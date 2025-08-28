Ключевой вопрос: какую страну мы строим после "горячей фазы"
О чем мнение Ланы Зеркаль:
- Верить в соглашения с Путиным нельзя, Украина имеет в этом значительный опыт.
- Главное – понимать, какое общество мы строим после "горячей фазы", как будем финансировать армию и возвращать людей.
- Вступление в ЕС – не гарантия процветания.
- Если мы будем играть роль фронтира для ЕС, у нас должны быть привилегии.
- Важно при интеграции в ЕС не потерять интересы украинского бизнеса, ослабленного войной.
