Ключове питання: яку країну ми будуємо після "гарячої фази"
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Лани Зеркаль:
- Вірити в угоди з Путіним не можна, Україна має у цьому значний досвід.
- Головне – розуміти, яке суспільство ми будуємо після "гарячої фази", як фінансуватимемо армію і повертатимемо людей.
- Вступ до ЄС – не гарантія процвітання.
- Якщо ми відіграватимемо роль фронтиру для ЄС, то у нас мають бути привілеї.
- Важливо під час інтеграції до ЄС не втратити інтереси українського бізнесу, ослабленого війною.
Дивіться повне інтерв`ю з Ланою Зеркаль на нашому YouTube-каналі.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)