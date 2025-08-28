Не можна одночасно говорити, що бізнес для нас важливий, і при цьому використовувати правоохоронні органи як репресивні

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Лани Зеркаль:

Вірити в угоди з Путіним не можна, Україна має у цьому значний досвід.

Головне – розуміти, яке суспільство ми будуємо після "гарячої фази", як фінансуватимемо армію і повертатимемо людей.

Вступ до ЄС – не гарантія процвітання.

Якщо ми відіграватимемо роль фронтиру для ЄС, то у нас мають бути привілеї.

Важливо під час інтеграції до ЄС не втратити інтереси українського бізнесу, ослабленого війною.

Дивіться повне інтерв`ю з Ланою Зеркаль на нашому YouTube-каналі.