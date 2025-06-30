Конец июня четвертого года полномасштабной войны юристы и политики запомнят как момент, когда были заложены основные черты специального трибунала по российской агрессии. Хотя необходимость создания этой структуры обсуждалась с первых месяцев самой масштабной европейской войны нынешнего столетия, только сейчас общественности стало известно окончательное видение обещанного института – как в отношении правовых рамок, так и механизмов, и процедур.

Подписание соглашения между Украиной и Советом Европы о Трибунале и обнародование его устава, что наконец-то дало возможность тысячам заинтересованных лиц увидеть окончательную версию этого проекта, является очень хорошей новостью прежде всего потому, что разговоры о Трибунале явно затянулись.