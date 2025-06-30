Кінець червня четвертого року повномасштабної війни юристи й політики запам'ятають карбуванням первинних рис спеціального Трибуналу щодо російської агресії. Хоча про потребу утворення цієї структури говорили з перших місяців найбільшої європейської війни нинішнього сторіччя, лише зараз публічним стало фінальне бачення обіцяної інституції – як щодо правових меж, так стосовно і механізмів, і процедур.

Підписання угоди між Україною та Радою Європи про Трибунал й оприлюднення його статуту, що нарешті й надало можливість тисячам зацікавлених осіб побачити остаточну версію цього проєкту, є дуже доброю новиною насамперед тому, що розмови про Трибунал явно затягнулися.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
агресія Росіївійна росії проти україниміжнародний трибуналзлочин агресії