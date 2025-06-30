Кінець червня четвертого року повномасштабної війни юристи й політики запам'ятають карбуванням первинних рис спеціального Трибуналу щодо російської агресії. Хоча про потребу утворення цієї структури говорили з перших місяців найбільшої європейської війни нинішнього сторіччя, лише зараз публічним стало фінальне бачення обіцяної інституції – як щодо правових меж, так стосовно і механізмів, і процедур.

Підписання угоди між Україною та Радою Європи про Трибунал й оприлюднення його статуту, що нарешті й надало можливість тисячам зацікавлених осіб побачити остаточну версію цього проєкту, є дуже доброю новиною насамперед тому, що розмови про Трибунал явно затягнулися.