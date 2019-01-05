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05.01.2019, 14:05

Кому ЦИКать, кому не ЦИКать - решает ЦИК

Кому ЦИКать, кому не ЦИКать - решает ЦИК
писатель, журналист, политический аналитик

Ничьей в президентских выборах быть не может. Поэтому в случае конфликта при подсчете голосов решающее слово остается за ЦИК

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ЦИК, между прочим, создается для соблюдения законов. Но не избирательных, как вы сгоряча подумали, а законов арифметики.

Помню, как ночь выборов в 1994 году мы с Владимир Величко провели в ЦИК на площади Леси Украинки. Так в районе 5 утра в угаре рисования результатов в одном из областных протоколов Леонид Кравчук набирал 105%. Натурально! А потом начался откат, и около 9 утра руководитель аналитической службы Леонида Макаровича позвонил нам в штаб и задолго до официального объявления результатов поздравил с победой Леонида Кучмы.

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В этот раз подобного цивилизованного подхода не предвидится. Особенно, если во второй тур выйдут, как предполагается, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

При сохранении у Тимошенко нынешнего преимущества с отрывом в 8-10% все пройдет относительно спокойно. На местах сразу сориентируются и начнут подыгрывать будущему победителю, независимо от того, кто именно будет ее соперником, пусть даже и действующий президент. И тогда связанная в ПАПом авиакомпания сможет сделать последний гешефт, за большие деньги вывозя высокопоставленных проигравших, как она это сделала в 2014 году, эвакуируя "регионалов".

Но если разрыв будет около 5%, - то есть, преодолеваемый за счет "правильного подсчета", - то каждый из штабов кандидатов объявит о своей безусловной победе, ссылаясь на свои экзитполы и свои же подсчеты избирательных протоколов. И каждая из сторон начнет по-своему давить на "зависшую" ЦИК, принуждая к немедленному объявлению нужных ему результатов.

Принуждая — не фигура речи. Наверняка сторонники Порошенко задействует ветеранов войны, которые искренне верят (или делают вид), что ПАП — единственный защитник Украины.

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Несомненно, подключатся и наши западные партнеры, требуя соблюдения демократических стандартов. Понятно, что и недоимперия будет всячески подливать масла в огонь нашего гражданского противостояния.

И вот в этих условиях именно Центральная избирательная комиссия должна взять на себя ответственность и объявить победителя! Потому что в этом спорте ничьей не бывает.

Но что примечательно: в условиях, когда давление мощное и разновекторное, а ставки предельно высоки, попавшие в эпицентр склоняются к честному решению — негероям так психологически проще.

На что и надежда.

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И — да: неформатная кампания Владимира Зеленского может перечеркнуть большинство прогнозов.

(Источник - Facebook)

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Теги: центральная избирательная комиссия, выборы президента, подсчет голосов
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