Конец "легитимности". Может ли Россия напасть из оккупированного Крыма

Обговорення питання можливого нового нападу Росії на Україну, як правило, стосується, перш за все, провокації на донбаському напрямку ‒ тим більше, що зараз саме поблизу російсько-українського кордону на Донбасі спостерігається концентрація російських військ. Однак багато спостерігачів не забувають і про анексований Крим ‒ поготів у зв'язку з частими розмовами про наближення екологічної катастрофи.

У Криму й концентрувати нічого не потрібно, Росія постійно проводить військові навчання на півострові. А напад на сусідні регіони України цілком може бути пояснений "гуманітарними міркуваннями" ‒ вода потрібна!

Втім, напад з Криму може зруйнувати міф про "легітимність", якого Володимир Путін намагається дотримуватися всю свою політичну кар'єру.

Якщо вірити кремлівській пропаганді, то це не Росія напала на Грузію, а все навпаки ‒ грузинський президент Михайло Саакашвілі вирішив силою розв'язати питання Південної Осетії і поставив під загрозу безпеку мирного населення та російських миротворців. І це не Кремль організував спецоперацію з окупації та анексії Кримського півострова, а жителі Криму проголосили незалежність від України й вирішили приєднатися до Росії.

Варто нагадати, що Кремль отримав від президента України Віктора Януковича, який втік з країни, офіційне подання на призначення головою уряду АРК Сергія Аксьонова ‒ настільки Путіну хотілося, щоб процесом "повернення в рідну гавань" командував "справжній" голова уряду автономії, а не самозванець.

Якщо ж провокація на Донбасі вдасться, думаю, воювати формально будуть корпуси "народної міліції" так званих республік, а російська армія на кордоні "сприятиме" й демонструватиме готовність втрутитися в перебіг бойових дій. Власне, так уже було у 2014 році, коли український наступ був зупинений тільки прямим російським втручанням.

А ось Крим, на відміну від Донбасу ‒ це не "самопроголошена республіка", а суб'єкт Російської Федерації за російським законодавством. У Криму немає своїх військ ‒ і отже можливий напад з його території буде актом прямої агресії Росії проти України.

Потрібно зазначити, що навіть у 2014 році, коли відбувалася анексія Криму, Москва стверджувала, що кількість її військових у Криму не перевищує цифру, зафіксовану у відповідних російсько-українських угодах, і почала нарощування свого контингенту тільки після офіційного приєднання Криму та Севастополя до Росії. А тепер, якщо російські війська починають наступати з Криму ‒ чим це виправдати?

Саме тому акт відкритої агресії з Криму, впевнений, зруйнує міф про "легітимність". Володимир Путін виявиться агресором, думаю, навіть у своїх власних очах.

Спеціально для Крим Реалії

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