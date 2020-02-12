Коронавирус, Трамп и выборы в ФРГ. Чем жил мир последнюю неделю

Теми, про які мало говорять в Україні, та які або вже мають вплив, або матимуть вплив на Україну, зростання української економіки, український бізнес, залучення інвестицій.

- Коронавірус.

- Тріумф президента Трампа.

- Канада розпочала кампанію щодо отримання тимчасового місця в Радбезі ООН.

- Вибори в Німеччині: протеже канцлера Німеччини Ангели Меркель - Крамп-Карренбауер - не буде балотуватися на цю посаду.

- Президент Трамп пропонує скоротити на 21% зовнішню допомогу США в бюджетних пропозиціях. Проте, це не стосується допомоги Україні.

+1 новина: Alibaba надасть $2,86 млрд для кредитування компаній з пільговими ставками, які постраждали від спалаху коронавірусу.

1. Китай повідомляє про зростання кількості випадків коронавірусу, загинуло 908 людей

Китай повідомив про ще одну хвилю зростання випадків появи нового вірусу після різкого зниження попереднього дня. Кількість смертей зросла на 97 до 908, при чому двоє людей померло за межами країни.

Міністерство охорони здоров’я Китаю заявило, що за попередні 24 години було зареєстровано ще 3 062 випадків. Це збільшило загальну кількість смертей до 40 171. У неділю йшлось про значне скорочення нових випадків - 2700, що вселяє оптимізм щодо методів запобігання поширенню, таких як суворий карантин.

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Не зважаючи на це, уряд Китаю послабив заходи безпеки, і в Китаї відновили роботу компанії і виробництва.

Сотні конференцій і виставок в Китаї та в цілому світі скасовані через загрозу коронавірусу.

Виробник парок Canada Goose Holdings Inc. зменшив очікуване зростання доходів за рік через "значний негативний вплив" від спалаху коронавірусу. В компанії вже прогнозують вплив на всю індустрію розкоші.

2. Тріумф президента Трампа

Сенат США виправдовує президента Дональда Трампа під час історичного голосування щодо його імпічменту. Це вкрай важливо в контексті нинішньої президентської кампанії.

Трампа виправдали завдяки його колегам-республіканцям, які захистили його за дев'ять місяців до виборів президента США.

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Сенат проголосував 52 голоси супроти 48 за виправдання. Республіканський сенатор Мітт Ромні приєднався до демократів при голосуванні. Жоден демократ не проголосував за виправдання.

І Трамп одразу пішов в атаку, називаючи "фальшивими новинами" видання, які розмістили його невдале фото.

3. Канада розпочала кампанію щодо отримання тимчасового місця в Радбезі ООН

Канада проводить активну кампанію, щоб отримати одне з 10 тимчасових місць в Раді Безпеки ООН, оскільки основні світові проблеми вирішуються саме там. Це було однією з основних цілей візиту прем‘єра Канади Джастіна Трюдо в Африку.

Канада змагатиметься за два місця з Норвегією та Ірландією у голосуванні, яке відбудеться в червні.

4. Вибори в Німеччині: протеже канцлера Ангели Меркель - Крамп-Карренбауер - не буде балотуватися на посаду канцлера

Аннегрет Крамп-Карренбауер, лідер Християнсько-демократичній партії Німеччини (ХДС) і протеже канцлера Ангели Меркель, яка, як очікувалося, стане наступним канцлером Німеччини, вирішила не балотуватися на вищу посаду.

Проте в партії зростають сумніви щодо її здатності замінити Меркель, яка керувала Німеччиною протягом 15 років, але планує відмовитися від участі наступних федеральних виборах, які відбудуться восени 2021 року.

Минулого тижня нездатність Крамп-Карренбауер "дисциплінувати" ХДС у Тюрингії, завдала нового удару по рівню довіри. Регіональний осередок партії відмовився її підтримати, обравши місцевого лідера, який прийшов на посаду з анти-імігрантською Альтернативою для Німеччини (AfD). Такими чином він розколов "післявоєнний консенсус" серед традиційних партій, що уникають крайніх правих.

Рішення Крамп-Карренбауер не балотуватися на посаду канцлера залишає велике питання щодо майбутнього напрямку Німеччини в час, коли найбільша в Європі економіка "заграє" з рецесією. А також, коли ЄС намагається визначитись з своїм майбутнім після Brexit.

5. Дональд Трамп пропонує скоротити на 21% зовнішню допомогу США в бюджетних пропозиціях. Проте це не стосується допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп запропонує скоротити мільярди доларів США іноземної допомоги у своїй бюджетній пропозиції на 2021 рік, домагаючись збільшення коштів для протидії економічним загрозам з боку Китаю та Росії.

Його останній бюджет, який буде опубліковано у понеділок, - основа для пропозицій щодо витрат, які навряд чи знову будуть прийняті, особливо у передвиборчий рік.

Трамп намагатиметься зменшити іноземну допомогу на 21% в рамках цієї пропозиції - $44,1 млрд у наступному році у порівнянні з $55,7 млрд у 2020 році. Допомога Україні залишиться на рівні 2020 року відповідно до нової пропозиції.

+1 новина

$2,86 млрд надасть Alibaba для кредитування компаній з пільговими ставками, які постраждалим від спалаху коронавірусу

У понеділок компанія Alibaba Group Holdings повідомила, що її банк MYBank надасть кредити в розмірі 20 млрд юанів ($2,86 млрд) з пільговими умовами компаніям з китайської провінції Хубей.

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10 млрд юанів нададуть фірмам в Хубеї, центральній китайській провінції, яка є епіцентром спалаху. Їм будуть запропоновані однорічні позики з нульовою процентною ставкою за перші три місяці та 20% знижка на ставки протягом решти дев'яти місяців.

Компанії з інших частин Китаю також можуть отримати доступ до ще 10 млрд юанів однорічних позик, з -20% від відсоткової ставки.