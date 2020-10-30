Крайний не Конституционный суд. Он лишь вынес решение. Сценарий разработали в другом месте

Як людина православної традиції, ніколи не відзначаю Хелловін. Але абсолютно нормально ставлюся до тих, хто сприйняв нове свято. Цього року наближення ночі жахів відчувається не лише по купках гарбузів на прилавках та вітринах. На додаток до епідеміологічної, економічної і безпекової кризи, країна занурюється у морок конституційної кризи.

Для вас без зайвих слів очевидно, що може думати про рішення Конституційного Суду наша команда. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців із кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд і сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я уже говорив, у повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п’ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні чверть століття.

Усі кроки нашої команди є частиною нашого європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом й імплементувати Угоду про асоціацію. Рішення суду ставить під удар один із головних здобутків.

Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. У суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці.

Дозвольте нагадати, якщо хто забув.

Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Володимир Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося уже п’ятий рік, а "Слуги" декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз.

Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування у засобах масової інформації. Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному суді.

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І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група "За майбутнє". Ця група з усіма потрохами належить Ігорю Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського.

Факти – річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського немає нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це – сформувати кишеньковий Конституційний суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової із розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів.

Таким шляхом будувався авторитаризм у Білорусі, у Росії та країнах Центральної Азії. Але для чого так далеко ходити? Саме через "на сто відсотків свій" Конституційний суд Віктор Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями. Якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі.

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Що має зробити Зеленський, щоб суспільство йому повірило?

1. Почитати Конституцію і повернутися у правове поле.

2. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади у Конституційному суді.

3. Організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.

4. Продовжити судову реформу у середній апеляційній та нижній ланках судової системи.

5. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить всі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний.

Щоб вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися з лідерами парламентських фракцій. Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково у правовому полі.

Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом.

Боротьба з корупцією – це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко.

Але демократія – це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією.

Вас намагаються обдурити. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому – значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо!

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