Трамп еще думает, а Медведев уже видит ракеты над Парижем

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Заявление Дональда Трампа, что он "в общем, принял решение" о поставках Украине крылатых ракет "Томагавк", как и следовало ожидать, наделало много шума и вызвало множество противоречивых комментариев.

В России реакция отличается в диапазоне от "это не изменит ситуацию на фронте" до "Россия будет вынуждена нанести превентивный удар". А Дмитрий Медведев, которого Трамп недавно назвал "тупым человеком, работающим на Путина", написал, что Украина, получив "Томагавки", ударит ими "по Парижу, Берлину и Варшаве", тем самым подтвердив данную ему характеристику.

Военные эксперты, в свою очередь, бросились взвешивать тактико-технические данные ракеты, подсчитывать их количество и возможности передачи Украине с учетом того, что запуск "Томагавков" традиционно проводился с установок морского базирования, а недавно созданных платформ для сухопутного запуска "Тайфун" единицы.

