Именно терпимость Запада к Путину и полное игнорирование его имперских амбиций привели к полномасштабному вторжению в Украину

Материал подготовлен в сотрудничестве Институтом Шютте Тартуского университета и портала Postimees.

Угроза с Запада – один из краеугольных камней современной российской пропаганды. Политики, журналисты и лояльные к власти деятели культуры годами внушают россиянам, что западные страны якобы испокон веков ненавидят Россию и неустанно стремятся ее уничтожить.

Реальность, однако, говорит о прямо противоположном. Несмотря на тревожные сигналы и авторитарную эволюцию режима Путина, Запад долгие годы уже после его прихода к власти продолжал рассматривать Россию не как врага, а как партнера.

В российском массовом сознании глубоко укоренен феномен, который называют "синдромом осажденной крепости" или "осадным менталитетом". Люди, "зараженные" таким образом мышления, убеждены, что вокруг сплошные враги, мечтающие навредить России.

Именно такой менталитет давно стал частью официальной государственной идеологии РФ.

