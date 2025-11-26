Саме терпимість Заходу до Путіна і повне ігнорування його імперських амбіцій призвели до повномасштабного вторгнення в Україну

Матеріал підготовлено у співпраці Інститутом Шютте Тартуського університету та порталу Postimees.

Загроза із Заходу – один із наріжних каменів сучасної російської пропаганди. Політики, журналісти і лояльні до влади діячі культури роками навіюють росіянам, що західні країни нібито споконвіку ненавидять Росію і невпинно прагнуть її знищити.

Реальність, однак, говорить про прямо протилежне. Попри тривожні сигнали та авторитарну еволюцію режиму Путіна, Захід довгі роки вже після його приходу до влади продовжував розглядати Росію не як ворога, а як партнера.

У російській масовій свідомості глибоко вкорінений феномен, який називають "синдромом обложеної фортеці" або "облоговим менталітетом". Люди, "заражені" таким способом мислення, переконані, що навколо суцільні вороги, які мріють нашкодити Росії.

Саме такий менталітет давно став частиною офіційної державної ідеології РФ.

