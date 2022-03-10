Кроме ВСУ, еще один надежный тыл Украины – ТРО. Они не должны думать, как прокормить семьи

Скорой победы враг не одержал – это хорошо!

Но война затягивается – это плохо!

Украина продолжает жить среди разрушений, горя, смерти и изуродованных судеб.

Страна борется за свою жизнь, новое будущее, и ее народ готов идти до конца.

Но война – это не только героизм и победа, но и тяжелый ежедневный труд, требующий полной самоотдачи и готовности к пожертвованию.

Не хочу сейчас писать о Вооруженных силах Украины – их героизм, профессионализм и мужество спасают Украину и нас, ее граждан, уже четырнадцатый день. Уверен, их сил хватит до победного конца, пока враг не будет разбит, утоплен в полесских болотах и, наконец, изгнан с нашей земли.

Сейчас я очень хочу сказать несколько слов о бойцах терробороны, среди которых тысячи простых, незаметных в обычной жизни украинцев, героическая фотография которых в униформе, каске и с автоматом, размещенная в социальной сети, не привлечет никакого внимания и едва наберет с десяток "лайков".

Многие из них, освободив свои семьи, жен и детей, из-под российских ракет и бомб, первое, что сделали на новом месте, — добровольно записались в местную терроборону и скромно без лишнего пафоса терпят холод и бессонницу на блокпостах и в патрулях, помогая армии.

Многие разрываются между службой и семьями, которые ждут своих родителей, мужей и сыновей из дежурств, чтобы вместе раздобыть пищу для себя и детей, найти дрова для печки, хоть как-то наладить быт в новом, часто не очень приспособленном для длительного проживания жилье, и продолжать жить с верой в победу и мечтой о скорейшем возвращении в свои дома.

Готовность людей самоотверженно сражаться с врагом на всех фронтах увлекает, но долго жить только героическим порывом не получится. Большинство терробороновцев – это не только телезвезды, спортсмены и предприниматели, которые делают большое дело, защищая Родину и зажигая своим примером других. Подавляющее большинство из тех, кто сегодня стоит на блокпостах и патрулирует улицы, – простые люди: автослесари, строители, учителя, водители. Обычные украинцы, мужественно держащиеся посреди войны и борющиеся за свою страну.

Все эти люди сейчас без работы, без возможности получать привычный доход и без каких-либо существенных запасов на черный день. Правительство должно задуматься о том, как поддержать терроборону финансово, так же как государство поддерживает армию.

Создайте фонд, сделайте государственную программу, выделите финансирование, чтобы украинский терроборонец, готовый воевать за свою землю, не думал, чем накормить детей.

Тероборона – большая сила, готовая к бою и самопожертвованию, и мне кажется, если государству хоть как-то, хоть частично, удастся освободить его участников от тревоги о том, чем накормить и как обогреть их семьи в течение недели, двух, месяца, то страна от этого только выиграет, а победа станет ближе.

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